Sieben Nachbarn, eine Solaranlage: Dieses Gemeinschaftsprojekt ist einzigartig

Von: Charlotte Borst

Viel Geld gespart und viel gelernt haben Nachbarn am Römerfeld in Neubiberg, die mit ihrer Solaranlage ein nachhaltiges Gemeinschaftsprojekt realisiert haben. © msc

Sieben Nachbarn am Römerfeld in Neubiberg produzieren zusammen Strom für den Eigenbedarf. Ein ungewöhnliches Gemeinschaftsprojekt.

Neubiberg – Sieben Häuser, sieben Dächer, eine gemeinsame Solaranlage: Das ist eine Seltenheit. Denn während in Unterbiberg viele Eigenheimbesitzer längst eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ihres Hauses installiert haben, sind für Bewohner von Mehrfamilienhäusern viele bürokratische Hürden zu nehmen, wenn sie gemeinsam Strom produzieren und selbst verbrauchen wollen. Ulrich und Jutta Hachmann haben mit ihren Nachbarn eine Lösung gefunden.

„Energiefragen waren schon immer ein großes Thema für mich“, sagt Ulrich Hachmann. Er sitzt neben seiner Frau Jutta am Esstisch ihres Reihenhauses, beide erzählen von sich und ihren Nachbarn, vom Bauen in Gemeinschaft, wie ihnen ihr Konzept beim Sparen half, aber auch, dass viel Engagement nötig war.

So hat alles angefangen

Sieben Familien hatten sich 1998 als eine Gruppe aus Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen gefunden. Gemeinsam kauften sie das Grundstück am Römerfeld und planten mit Architekt Fritz Offner eine Zeile mit sieben Holzhäusern. Beim Planen lernten sie sich kennen, stellten fest, dass das gemeinsame Bauen günstiger ist, schlossen einen GbR-Vertrag und legten für alle sieben Reihenhäuser einen gemeinsamen Strom-, Wasser- und Fernwärmeanschluss. Im Vorgarten des mittleren Hauses wurden die Anschlüsse installiert. „Damit haben wir viel Geld gespart. Wir haben seither eine Stromrechung und zahlen auch nur einmal die Grundgebühr“, sagt Ulrich Hachmann, der für das Ablesen der Unterzähler und die interne Abrechnung zuständig ist.

20 Jahre später sind die insgesamt elf Kinder aus den sieben Reihenhäuser erwachsen, ein Haus wurde verkauft, neue Besitzer stießen dazu – und die nachbarschaftlichen Beziehungen sind immer noch harmonisch: Da kam die Idee auf, eine Solaranlage zur Eigennutzung zu installieren, der gemeinsame Stromanschluss war ja schon vorhanden.

Zeitintensive Vorbereitung

Zwar hatten einzelne Nachbarn schon vor 20 Jahren eigene Photovoltaik-Anlagen auf ihre Dächer gebaut. „Allerdings als reine Einspeiseanlagen, deren Vergütung war nach 20 Jahren ausgelaufen“, erzählt Hachmann.

Er selbst hatte eine thermische Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung auf seinem Dach installiert. „Als die kaputt war, hatte ich die Nase voll. Ich habe sie abgebaut und wollte eine Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch installieren.“ Weil alle Nachbarn auf kurz oder lang mitmachen wollten, stand schnell fest: „Wir machen das zu siebt.“

Wie ihr Konzept entstanden ist, erzählen Ulrich und Jutta Hachmann am Esstisch in ihrem Reihenhaus. © msc

Es folgten lange Abende, erzählt er: „Die Planung und Vorbereitung war ziemlich zeitintensiv. Jeder hat Ideen und Erfahrungen eingebracht, dann haben wir versucht, alles zusammenzubringen – da musste sich jeder auch bewegen.“ – Ein spannender Prozess, bei dem alle profitierten, das findet auch Jutta Hachmann.

Überschüsse, die sie nicht nutzen, speisen sie ins öffentliche Netz ein

Ulrich Hachmann ist Elektroingenieur, versteht etwas von Technik. Andere in der Gruppe kümmern sich um rechtliche Fragen, um Versicherungen und Kontoführung. Auch die Energieagentur Ebersberg-München wurde eingebunden. Dann entschied sich die Gruppe für ein Betriebsmodell: Die sieben Eigentümer produzieren Solarstrom und verbrauchen ihn selbst. Überschüsse, die sie nicht nutzen, speisen sie ins öffentliche Netz ein.

Insgesamt gehören der Gemeinschaft 32 Module, sie produzieren eine Höchstleistung von 10 Kilowatt-Peak. Wie die Anlage arbeitet, verfolgen die Nachbarn über eine App an ihren Smartphones. „Das haben wir uns regelrecht zum Hobby gemacht. Wenn die Sonne scheint, werfen wir unsere Spül- oder Waschmaschinen an“, sagt Jutta Hachmann, sie schmunzelt, wenn sie an das emsige Treiben denkt, sobald die Anlage auf Hochtouren produziert. Heute ist es bewölkt, trotzdem zeigt die App einen kleinen Ertrag an.

Potenzielle Ungerechtigkeit nehmen alle in Kauf

Viermal im Jahr liest Hachmann die Unterzähler in allen Häusern ab. Dann folgt – je nach Verbrauch – die Rechnung. „Und die ist auf jeden Fall viel günstiger als früher.“ Eine potenzielle Ungerechtigkeit nehmen dabei alle in Kauf: „Wir wissen zwar, wie viel Strom jede Partei verbraucht, aber nicht, wann sie ihn nutzt und ob es selbst produzierter Strom war.“ Im Großen und Ganzen werde sich das wohl ausgleichen, so der allgemeine Tenor. „Wir profitieren von der gemeinsamen Herangehensweise, da relativieren sich kleine Ungerechtigkeiten“, sagt Hachmann.

12 000 Kilowattstunden hat die Solaranlage 2022 produziert: „Davon haben wir 7000 Kilowattstunden selbst verbraucht.“ Das sind rund 58 Prozent der selbst produzierten Leistung. Die restlichen 5000 Kilowattstunden wurden ins öffentliche Netz eingespeist, wobei jede Kilowattstunde aktuell mit etwa zehn Cent vergütet wird.

Projekt steigert die Lebensqualität

„Unser Gewinn sind die 7000 Gratis-Kilowattstunden plus die vergüteten eingespeisten Kilowattstunden“, sagt Hachmann. Die gemeinsame große Anlage mache sich auch schneller bezahlt als sieben Einzelanlagen. Obendrein sei es spannend, sich wieder mal einen Traum gemeinsam zu erfüllen: „Dass wir mit unseren Nachbarn so ins Gespräch und ins Tun kommen, steigert die Lebensqualität“, sagt Hachmann. Inzwischen überlegt die Gruppe, auch einen Stromspeicher anzuschaffen.

Energieagentur berät

Wie Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) zu einer gemeinsamen PV-Anlage kommen, erklärt die Energieagentur Ebersberg-München, Ansprechpartner ist Tobias Sassmann: Tel. 08092 / 330 90 - 39 Mail: tobias.sassmann@ea-ebe-m.de . Einen Leitfaden und ein Video hat die Energieagentur Regio Freiburg im Internet veröffentlicht.