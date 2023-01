Studenten engagieren sich bei Feuerwehr

Engagieren sich bei der Feuerwehr Neubiberg: die Bundeswehr-Studenten Rabea Barth, Sean Renker und Johannes Karg. Foto: siebold/uni © siebold/uni

Etwa 30 Studenten der Bundeswehr-Universität engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg.

Neubiberg - Darunter auch Leutnant Rabea Barth, Fähnrich Sean Renker und Fähnrich Johannes Karg. Alle drei sind Atemschutzträger und haben den Truppmann, Barth ist zusätzlich First Responder. Karg und Renker sind beide zusätzlich CSA-Träger (Chemikalienschutzanzug).

Viele gute Gründe sprechen für ein Ehrenamt bei der Feuerwehr

Für die drei Studenten gibt es viele gute Gründe, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren: „Wir können anderen Leuten helfen und tun etwas Gutes, das gleichzeitig auch Spaß macht“, sagt Sean Renker. Auch das Gemeinschaftsgefühl und die Kameradschaft sowie die Abwechslung zum Alltag seien Anreize, findet Johannes Karg. Für Rabea Barth ist ein weiterer Aspekt ausschlaggebend: „Es ist auch ganz interessant herauszufinden, was man körperlich leisten kann – eine komplette Ausrüstung mit Einfachflasche wiegt zwischen 30 und 35 Kilo, das ist schon eine extreme Belastung.“

Täglich warten unterschiedliche Einsätze

Täglich warten unterschiedlichste Einsätze auf die Feuerwehr: Viele Wohnungsöffnungen, kleinere Brände, Verkehrsunfälle, Ölspuren, ausgelöste Brandmeldeanlagen und vieles mehr. Insgesamt wird die Freiwillige Feuerwehr Neubiberg zu 300 bis 400 Einsätzen im Jahr gerufen. Nicht jeder ist für die Feuerwehr geeignet betonen die drei, neben körperlicher Fitness seien mentale Stärke, Empathie und Anpassungsfähigkeit sehr wichtig. „Manche Einsätze sind emotional sehr belastend, und wir müssen es auch in Stresssituationen schaffen, die Ruhe zu bewahren und die Leute am Einsatzort zu beruhigen“, so Barth. Für Renker ist besonders wichtig: „Man muss seine eigenen Grenzen kennen und im Zweifel auch mal einen Schritt zurück gehen, bevor man sich selbst oder jemand anderen in Gefahr bringt.“ mm