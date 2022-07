Mehr Tempo durch die Telekom

Von: Harald Hettich

Die Telekom will schnelles Internet mit Glasfaser flächendecken in Neubiberg anbieten.

Der Glasfaserausbau in Neubiberg kommt. Flächendeckend - mithilfe der Telekom. Die will den Breitbandausbau eigenwirtschaftlich stemmen.

Neubiberg – Eine deutlich höhere Datengeschwindigkeit in den eigenen Netzen für Bürger und Verwaltung sowie Synergien für die Kommune, soweit man blickt: Die Deutsche Telekom wird den Breitbandausbau in der Gemeinde Neubiberg eigenwirtschaftlich stemmen. Der eigens für wichtige Zukunftsthemen eingerichtete Sonderausschuss Verwaltungsgebäude und Digitalisierung des Gemeinderates zeigte sich jetzt in seiner Sitzung über die Neuigkeit erfreut.

Die Telekom verspricht, einen Komplettausbau im Gemeindegebiet durchzuführen, sofern die jeweiligen Gebäudeeigentümer dies wünschten. Beim Glasfaseranschluss werde die Gemeinde nach Rücksprache mit dem Betreiber die Haushalte informieren, wie der Ausbau im Detail verlaufe, hieß es auf Anfrage aus dem Hauptamt der Gemeinde.

Gemeinde hofft auf weniger Ausgaben

Die Ausschussmitglieder freuten sich über den Umstand, dass nun offenkundig keine öffentlichen Fördertöpfe wie das Bundesförderprogramm und die Bayerische Gigabitrichtlinie angezapft werden müssten. Anstelle öffentlicher Gelder springt die Telekom mit eigenen Investitionsgeldern in Bresche. „Ein guter Tag, wenn eine wichtige Maßnahme stattfindet und die Gemeinde auch noch finanziell entlastet wird“, freute sich Neubibergs Zweiter Bürgermeister Kilian Körner (Grüne). „Der finanzielle Eigenanteil der Gemeinde bleibt – hoffentlich – überschaubar“, gab sich auch Susanne Baumann aus dem gemeindlichen Hauptamt auf Anfrage vorsichtig optimistisch.

In einem längeren Prozess seit dem Herbst des Vorjahres hatte die Gemeinde mit dem unabhängigen Planungs- und Beratungsbüro Breitband Bayern GmbH innerhalb eines mehrstufigen Prozesses mit Ist-Analyse, Markterkundung und dem Ausloten möglicher öffentlicher Fördermittel alle Möglichkeiten geprüft, den Ausbau entweder in Eigenregie oder in eigenwirtschaftlicher Abwicklung von Telekommunikationsanbietern eigenwirtschaftlich abwickeln zu lassen. Auch vom nur partiellen Gebieteausbau bis zu einer Komplettlösung reichte die Prüfpalette. Zumal die Analyse des Fachbüros ergeben hatte, dass bislang fünf Gebiete Neubibergs mit einer Leistung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde versorgt sind. Förderfähig gewesen wären nur diese bislang „unterversorgten“ Areale.

Telekom verzichtet auf Vorvermarktungsquote

In der Gemeinde verfestigte sich der Anspruch einer flächendeckenden Lösung. Zwei Unternehmen boten schließlich die favorisierte, eigenwirtschaftliche Lösung. Der verbliebene, unterlegene Konkurrent der Telekom hatte die Zusage allerdings mit einer klaren Zahlenforderung verbunden: Mindestens 30 Prozent der Haushalte hätten sich demnach dem Projekt anschließen müssen. Ferner hätte der Ausbau durch den Anbieter „nur in Gebieten mit interessierten Haushalten“ stattgefunden, heißt es aus dem Rathaus. Bei der Telekom verzichtete man auf die „Vorvermarktungsquote“ und versprach den Ausbau im gesamten Ort.

„Seitens der Telekom wurde auch zugesichert, dass die Gemeinde ihr eigenes Glasfasernetz für die gemeindeeigenen Gebäude im Zuge des Ausbaus mit ausbauen kann“, sagt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). Grundsätzlich stehe es somit allen Haushalten offen, sich am neuen, schnell getakteten Digitalnetz anzudocken.

