Thema ÖPNV: Rege Diskussion in Unterbiberg - Auch Hochwasserfrage brisant

Von: Harald Hettich

Bei einem Jahrhunderthochwasser wie im Ahrtal stünde wohl ganz Unterbiberg unter Wasser. Bürgermeister Thomas Pardeller © Brouczek

Belebte Zeiten beleben auch manch offiziellen Bürgerdialog – so geschehen bei der Ortsteil-Bürgerversammlung in Unterbiberg.

Unterbiberg – Mit der schwierigen infrastrukturellen Pufferlage zwischen Muttergemeinde, Bundeswehr-Universität und dem Perlacher Tor zur Stadt ächzt Unterbiberg seit Jahren unter verschiedensten Problemstellungen und offenen Herausforderungen.

Dass man sich den Problemen von Verkehr bis Hochwasserschutz mit Verve stellt, zeigte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) im thematischen Schulterschluss mit den Bürgern. Wahlweise in der Aula der Grundschule live oder in wesentlichen Teilen per Onlinestream zeitgemäß nachzuvollziehen.

Direkte Busverbindung

Es gab reichlich Schnittstellen zwischen den Ausführungen des Rathauschefs bei seinem ambitionierten 90-Minuten-Parforceritt durch die Themenwelten einer Gemeinde im Wandel sowie die Anliegen der Bürger. Wunsch vieler ist die Wiedereinrichtung einer direkten Busverbindung nach Unterbiberg. Wie schon Landrat Christoph Göbel in seinen Grußworten, verwies auch Pardeller auf geplante ÖPNV-Pilotprojekte zu Alternativstrecken und Erweiterungen, die allerdings erst noch ausgewertet werden müssten. Den Antragstellern stellte der Bürgermeister bei Bedarf eine „schnelle Abhilfe als Zwischenlösung“ in Aussicht, die derzeit von Gemeindeseite geprüft werde. Ziel sei es, einen fließenden „On-Demand-Verkehr“ als Dauereinrichtung zu etablieren. Pardeller warb gegenüber seinem Parteifreund Göbel für Neubiberg und Unterbiberg als eine der möglichen Pilotprüfstrecken. Festlegen wolle sich der Landrat aber hier noch nicht, sagte er in seiner Rede.

Mangel an öffentlichen Gebäude

Dass der ÖPNV den Unterbibergern unter den Nägeln brennt, zeigt das Thema „Klimaticket“. Für einen Euro können sich die Menschen ein MVV-Tagesticket für das Gesamtnetz sichern. „Groß ist die Nachfrage“, verriet Pardeller. Doch die Unterbiberger wollen ihre Tickets nicht nur in der Verwaltung am Bahnhof abholen. „Wir brauchen eine eigene Stelle in Unterbiberg“, so die Forderung. Schwer zu realisieren laut Pardeller beim offenkundigen Mangel öffentlicher Gebäude im Ortsteil. „Wir sind da auf Ihre Vorschläge angewiesen.“

Sorge vor Hochwasserkatastrophen

Apropos Klima: Sorgen machen sich viele Unterbiberger um mögliche Hochwasserkatastrophen im eigenen Dunstkreis. „Bei einem Jahrhunderthochwasser wie im Ahrtal stünde wohl ganz Unterbiberg unter Wasser“, pflichtete der Bürgermeister bei und verlangte ein drastisches kollektives Umdenken auch bei den Ortsnachbarn (wir berichteten). Ausweisung neuer Überschwemmungsgebiete, ein digitales Geländemodell – Pardeller zufolge ist interkommunal „bisher viel zu wenig passiert“. Man behalte sich als Gemeinde auch ein alleiniges Vorgehen oder einen Schulterschluss mit München vor.

Zur Frage der Bebauung des Kapellenfelds (im stadtnahen Bereich nördlich von Infineon) sagte der Bürgermeister: Dies müsse ein „ökologisches Vorzeigeprojekt sein.

Bäuerlicher Ortskern

Auch Vorstellungen einer weiteren Belebung Unterbibergs gab es. „Eine weitere Aufwertung des alten bäuerlichen Ortskerns und mehr Raum für Sonderflächen der Forschung und Entwicklung weiter östlich im ,neuen‘ Unterbiberg“ setzte Pardeller als Denkmaßstäbe. „Ökologische Verbesserungen im Grünanger rund um Vivamus“ wünschten sich Antragsteller. Einstimmig geriet die Zustimmung zum Antrag, die Rasenabschnitte dort üppiger zu bepflanzen und den angrenzenden Teich ökologisch und optisch aufzuwerten.

Thema Individualverkehr. Der Bürgerforderung nach einem „durchgängig gleichen Tempolimit“ entlang der Autobahn machte Pardeller wenig Hoffnung. „Rechtlich nicht zulässig“, habe der abschlägige Bescheid der Autobahn-Behörde gelautet. Mehr Schulwegsicherheit im Ortsteil mahnten andere an.

Nase vor der Grundschule

Beim Thema Pflanztröge als Ausbremsebarrieren in Spielstraßen schieden sich die Geister. Ein schon zum wiederholten Male vorgebrachtes Bürgeranliegen, die verkehrlich bauliche Verengung („Nase“) gegenüber der Unterbiberger Grundschule zu entfernen, stieß wie in früheren Zeiten auf geteiltes Echo – pro mehr Verkehrsfluss bei den einen, als Sicherheitsdefizit bei den anderen. „Da werden die Verkehrsplaner nochmal drübergehen und Vorschläge erarbeiten“, versprach Pardeller.

Unerfüllt bleibt wohl der Bürgerwunsch nach dem Abbau der Barrierenzäune im Zuge der Bundeswehrneubauten. „Angesichts der aktuellen Sicherheitslage keine Chance“, sagte Uni-Vizepräsident Karl-Heinz Renner dazu. Öffnen will man sich dennoch: „Mit etlichen Veranstaltungen“ zum 50-jährigen Bestehen der Bundeswehr-Universität im kommenden Jahr. Zumindest temporär, hieß es.