Zu Besuch im Neubiberger Containerdorf

Von: Harald Hettich

Teilen

Nicht schön, aber zweckmäßig: Dicht an dicht stehen die Container im Landschaftspark bei Neubiberg. © Harald Hettich

Bei einem Rundgang konnten sich jetzt Bürger das Containerdorf für Flüchtlinge aus der Ukraine in Neubiberg anschauen.

Neubiberg – Großes Interesse herrschte bei der öffentlichen Vorstellung der neuen Containerunterkunft für Geflüchtete an der ehemaligen Landebahn in Neubiberg. Bis jetzt stehen die Räume noch leer. Erst kommenden Dienstag werden die ersten beiden ukrainischen Familien in der neuen Einrichtung erwartet. „Es sind Menschen, die in ihren privaten Unterkünften nicht mehr bleiben können, erklärte Landrat Christoph Göbel (CSU). Und es sind die ersten von bis zu 432 Geflüchteten, denen der Landkreis auf Neubiberger Terrain in zwölf jeweils zweigeschossigen Blocks für die zunächst vorgesehene Zeitspanne von zwei Jahren (siehe auch Kasten) ein Dach über dem Kopf bietet.

Sichere Anlaufstation für Familien und Mütter mit Kindern

„Vor allem im Januar soll die Einrichtung dann Zug um Zug rasch belegt werden“, sagte Julia Peters-Klopp vom Fachbereich Unterbringung des Landratsamtes. Den Zeittakt bestimmt die Notlage. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind mehr als 5000 Menschen aus der Ukraine allein im Landkreis München angekommen, über 4400 halten sich aktuell hier auf. Tendenz steigend.

Hier werden Flüchtlinge unterstützt: Josef Steinlehner vom Helferkreis Asyl zeigt den „Hilfecontainer“. © Harald Hettich

Trotz der Materialengpässe konnte die Anlage noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Der Landkreis finanziert das Projekt, der Freistaat stellt im Nachgang die Mittel zur Verfügung, so Göbel. Vor allem soll die Einrichtung am Landschaftspark eine sichere Anlaufstation für Familien und Mütter mit Kindern und teilweise auch mit den Großeltern sein.

Zweckmäßig, aber geräumig

Jeder der zwölf Container bietet sechs in sich abgeschlossene Wohneinheiten mit Schlaf- und Sozialräumen und jeweils einer Waschmaschineneinheit. Zweckmäßig nüchtern, aber relativ geräumig und mit nützlichem Inventar sind die Räume bestückt. Jeder Bewohner hat neben den Stockbetten einen Schrank, Kücheninventar und auch Kühlschränke in den Wohnbereichen.

Machten sich ein Bild von der Unterkunft: das Neubiberger Ehepaar Helgard und Franz Egelseher. © Harald Hettich

Ein gewisses Aufatmen war denn auch beim Landrat während des Rundgangs zu spüren. „Diese Einrichtung ist dank vieler ehrenamtlicher Helfer, der intensiven Unterstützung der Gemeinde Neubiberg und dem im wahrsten Sinne rund um die Uhr arbeitenden, derzeit rund vierzigköpfigen Teams im Fachbereich Unterbringung verwirklicht worden. Dafür gebührt allen Beteiligten und einer verständnisvollen Bevölkerung ausdrücklich großer Dank“, so Göbel.

Kinderbetreuung und medizinische Versorgung muss noch geklärt werden Auch wenn die Wohnunterkunft in Modulbauweise nun steht, die Arbeit ist für die Verantwortlichen nicht beendet. So tüftelt laut Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller ein Team im Rathaus derzeit daran, Lösungen für noch offene Fragen zu finden. So muss beispielsweise das Thema Verkehr und Parken am direkt neben der Containeranlage gelegenen Friedhof sowie an der Bundeswehruni geklärt werden, ebenso die Kinderbetreuung für die Neuankömmlinge. Josef Steinlehner vom Helferkreis Asyl in Neubiberg ist froh, dass zumindest die Container endlich stehen. Ungeklärt sei aber noch die Frage der medizinischen Versorgung. Er wünscht sich, dass nun auch Neubiberger Bürger entlastet werden, die Ukrainer aufgenommen haben – indem Menschen von dort bevorzugt in die neue Einrichtung wechseln können. „Da haben wir bisher keinerlei Zusagen“, kritisiert er. Nach Informationen des Landratsamtes leben im Landkreis über 3000 Geflüchtete noch privat bei Familien. Helgard und Franz Egelseher haben sich beim Rundgang ein Bild von den Unterkünften gemacht. „Wichtig ist, dass die Leute gerade jetzt im Winter ein vernünftiges Dach über dem Kopf haben“, findet das Ehepaar aus Neubiberg. Dass man den Geflüchteten hilft, sei selbstverständlich: „Das sind wir den Leuten doch schuldig. Wir würden andersherum doch auch darauf bauen.“ Wie lange das Dorf bestehen bleibt, ist noch ungeklärt. „Derzeit gehen wir von zwei Jahren aus“, sagt Pardeller. Sabine Kohler vom Landratsamt hält einen längeren Betrieb für wünschenswert – schon aufgrund der hohen Investitionskosten und des steigenden Bedarfs.

Ein Sicherheitsdienst patrouilliert rund um die Uhr

Der Helferkreis Asyl in Neubiberg ist mit einem eigenen Container für Verwaltungsarbeiten, Sprachbildung und Beratung auf dem Grundstück vertreten. Ein Sicherheitsdienst patrouilliert rund um die Uhr. Am bewachten Zugang müssen die Bewohner eine Zugangsberechtigung vorzeigen. „Das ist keine Überwachung, sondern zum Schutz der Bewohner vor unberechtigtem Zugang“,erklärt Peters-Klopp. Eingesperrt sei hier niemand. Die aufgebauten Videokameras sind nach Angaben des Landkreises nur für die Bauphase gedacht gewesen und sollen abgebaut werden.

„Jetzt fehlen nur noch die Bewohner, eine ganz wichtige und gute Sache“, meinte Margaretha Rappl. Die Neubibergerin war eine der ersten Besucherinnen, die sich die Anlage angesehen hat, und unterstützt das Projekt.