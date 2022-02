Neubiberger Bundeswehruni: Verbrenner schneiden schlecht ab

Die E-Mobilität ist im Landkreis längst durch eine Reihe von Ladesäulen unterstützt worden.

Die Dieselmotoren und auch Benziner haben keine Chance gegen das Elektromobil, was die Einsparung von Treibhausgasen angeht - auf ihre Lebenszeit gerecht.

Neubiberg – Forscher der Neubiberger Bundeswehruniversität zeigen in Untersuchungen, dass der Ausstoß von Pkw durch die Elektrifizierung um bis zu 89 Prozent gesenkt werden kann – den Lebenszyklus betreffend. Benzin- und Dieselfahrzeuge weisen demnach im Vergleich die höchste Menge an Treibhausgas-Emissionen aus.

Große Transformation

Der weltweite Fahrzeugmarkt befindet sich in der größten Transformation seit der Erfindung des Automobils. Ein vielfach diskutiertes Thema dabei ist die Treibhausgas-Bilanz, also die Menge an Schadstoffen, die von der Produktion eines Fahrzeuges, über die Nutzung und die Verschrottung ausgestoßen werden. In einer neuen, hochrangig veröffentlichten Publikation haben Forscher der Bundeswehruni am Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr (dtec.bw) über 790 aktuelle Pkw-Fahrzeugvarianten miteinander verglichen.

Produktlebensdauer als Vergleichsgröße

Die Ergebnisse machen deutlich, dass das Nebeneinanderstellen einzelner Emissionsabschnitte innerhalb der gesamten Produktlebensdauer wenig aussagekräftig ist, wenn man die Klimaverträglichkeit unterschiedlicher Fahrzeuge begutachten möchte. So weisen beispielsweise batterie-elektrische Fahrzeuge im Vergleich die höchsten Emissionen bei der Produktion aus, in der Gesamtbetrachtung mit Nutzung und Recycling hingegen schneiden sie besser ab als klassische Verbrenner. Die Emissionen durch die Batterieproduktion eines aktuellen Tesla Model 3 (Standard Range Plus-Modell) sind vergleichbar mit den Nutzungsemissionen eines Volkswagen Passat (2.0 TSI-Modell) über eine Strecke von 18 000 Kilometern – einem Bruchteil der Nutzungsdauer. Konventionelle Benziner und Dieselfahrzeuge sorgen für die höchste Menge an Treibhausgasen.

Wasserstoff hat auch eine gute Bilanz

Bei der Verwendung von Ökostrom können Plug-in-Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge die Gesamtemissionen im Vergleich zu Verbrennern um 73 Prozent beziehungsweise 89 Prozent reduzieren. Alternativ können Brennstoffzellenfahrzeuge die Treibhausgasemissionen in ähnlichem Maße wie Elektrofahrzeuge (die mit herkömmlichem Strom betrieben werden) reduzieren, wenn sie derzeitig handelsüblichen grauen Wasserstoff verwenden (60 Prozent). Ganz generell führen erneuerbare Kraftstoffe und Energie zu den niedrigsten Emissionen über die Lebensdauer von Fahrzeugen hinweg.

Riesendatenbank die Basis

Die Publikation basiert auf einer umfassenden Datenbank, die 790 aktuelle Pkw-Modelle und -Varianten listet und durch Analysemodelle vergleichbar macht. „Herstellerangaben und Einzelanalysen greifen oft zu kurz und verfälschen bei Verbrauchern die wirklichen Klimaauswirkungen ihrer Kaufentscheidungen bei Pkw. Darum haben wir seit Anfang 2020 umfassend Daten gesammelt, um unabhängig zu zeigen, wie sich die CO2-Bilanz unterschiedlicher Antriebsarten wirklich darstellt“, so Johannes Buberger von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, der die Analyse maßgeblich vorangetrieben hat.

Umfangreiche Forschung

Die Universität der Bundeswehr München forscht umfangreich zu Themen der Mobilität. Ganz aktuell wird im dtec.bw-Projekt „MORE – Munich Mobility Research Campus“ die Zukunft der digitalisierten und vernetzten Mobilität erforscht und am Campus der Universität der Bundeswehr München als Modellstadt aufgebaut.