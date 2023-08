Neubiberg will Grundstück kaufen und günstige Mietwohnungen bauen

Die Gemeinde Neubiberg will weiterhin günstigen Wohnraum schaffen und dafür ein Grundstück kaufen. (Symbolfoto)

Wohnungsbau

Von Harald Hettich schließen

Die Gemeinde Neubiberg will weiterhin günstigen Wohnraum schaffen. Der Hauptausschuss fasste in seiner jüngsten Sitzung wieder ein konkretes Projekt ins Auge.

Neubiberg - Dabei handelt es sich um ein rund 2000 Quadratmeter großes Flächenstück an der Hauptstraße im Bereich der Hausnummern 50, 52, 59 und 61, für das der Gemeinderat bereits im Vorjahr eine Vorkaufsrechtssatzung erlassen hatte. Damit käme die Gemeinde Neubiberg im Verkaufsfall bevorrechtigt zum Zug. Allerdings wird es erwartungsgemäß auch teuer: Rund 3,78 Millionen Euro veranschlagt die Verwaltung für den Erwerb des Flurstückes dort und will diese Summe bereits in den aktuellen Haushalt 2023 einstellen. Endgültig entscheidet darüber der Gemeinderat nach der Sommerpause.

Familien Wohnraum-Perspektive schaffen

Aber auch über die Gegenfinanzierung haben sich Gemeinderat und Ausschuss bereits Gedanken gemacht. So soll ein kleineres, im Gemeindebesitz befindliches und nicht für den größeren Mietwohnungsbau geeignetes Grundstück an der Walkürenstraße zu einem späteren Zeitpunkt veräußert werden. Zudem soll eine Entnahme aus den Rücklagen des eigenen Kommunalbudgets erfolgen. „Regulierend auf den Mietmarkt einwirken“ wolle man mit dem Projekt, fasste Finanzreferent Hartmut Lilge (CSU) den Tenor im Ausschuss zusammen. Es gelte, besonders jenen Familien eine Wohnraum-Perspektive zu verschaffen, die einerseits aufgrund ihrer zu hohen Einkommen für eine einkommensorientierte Wohn-Förderung nicht in Frage kämen, andererseits aber nicht über die notwendigen Finanzmittel verfügten, um auf dem „normalen“ Wohnungsmarkt zum Zug zu kommen.