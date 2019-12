Wilder Ausraster: DHL-Bote liefert Pakete - an der Haustür dreht er plötzlich total durch

„Habe jetzt Angst, die Tür zu öffnen“

Ein DHL-Paketbote ist bei der Auslieferung vollkommen ausgerastet. Erst trat er auf die Tür und dann auf ein Paket ein - aus vollkommen nichtigem Anlass.

Petra Mildner aus Neubiberg bei München ist schockiert.

bei ist schockiert. Ein DHL-Paketbote rastete an ihrer Haustür vollkommen aus.

rastete an ihrer Haustür vollkommen aus. Der Anlass dafür war vollkommen nichtig

Update vom 02. Dezember: Nach einer Anfrage an die DHL, bezüglich des unten geschilderten Vorfalls, erreichte die Redaktion am Montagvormittag ein Anruf der Pressestelle. Mit Mithilfe der Geschädigten wurde eine Sendungsnummer ermittelt, durch die Rückschlüsse auf den betreffenden Paket-Boten getroffen werden können, der am Abend des 28. November in Neubiberg unterwegs war. Die Pressestelle der DHL versprach, sich umgehend mit dem Fall zu befassen.

Welche Maßnahmen im Falle einer korrekten Darstellung der Ereignisse durch die betroffene Hausbewohnerin ergriffen werden, ließ der DHL-Sprecher bislang offen.

Originalmeldung vom Freitag, 29. November 2019:

Neubiberg - Petra Mildner aus Neubiberg bei München ist vollkommen schockiert. Am Donnerstag (28. November) klingelte es gegen 18.15 Uhr an ihrer Wohnungstür. Davor stand ein DHL-Bote mit einigen Paketen zur Abgabe. Zwei davon waren für Frau Mildner bestimmt, ein weiteres für eine Nachbarin im zweiten Stock.

Als die Dame das Paket entgegennehmen wollte, versuchte der DHL-Bote dieses abzuscannen. Doch offenbar war der Scanner defekt, denn er funktionierte nicht. Was dann geschah, erschreckte Mildner zutiefst. „Er ist einfach ausgerastet, hat einen richtigen Wutanfall bekommen“, sagte sie im Gespräch mit M erkur.de*.

DHL-Bote rastet bei Paket-Abgabe aus - aus nichtigem Anlass

Weil der Scanner nicht funktionierte, soll der Paketbote diesen auf den Boden geworfen haben. Anschließend habe er mehrfach gegen die Haustür des Mehrfamilienhauses getreten und schließlich auch gegen das Paket der Nachbarin, das dadurch beschädigt wurde.

Petra Mildner kann die überzogene Reaktion des Boten nicht nachvollziehen: „Ich kann auch nichts dafür, dass der um Sechse aufd Nacht noch seine Packerl austragen muss“, empört sie sich. Den Schaden an der Tür habe sie bereits der Hausverwaltung gemeldet, denn es seien schließlich die Mieter, auf die die Reparaturkosten sonst zurückfallen würden.

+ Der DHL-Bote hat die Haustür in Neubiberg eingetreten. © Mildner

DHL-Bote rastet bei Paket-Abgabe aus - Tür und Päckchen gehen kaputt

Den DHL-Boten beschreibt Frau Mildner als klein und männlich. Sonst waren ihr in dem Schreckmoment keine Details aufgefallen. Außer: „Er kam auf jeden Fall direkt von der DHL und nicht von einem Sub-Unternehmen. Er trug den rot gelben Anzug und fuhr ein DHL-Auto.“

Ihre Nachbarin hat das Paket nicht erhalten, der DHL-Bote nahm es nach seinem Wutanfall wieder mit. Petra Mildner flüchtete vor dem rasenden Mann zurück in ihre Wohnung. Bei der DHL hat sie sich bis jetzt noch nicht beschwert. „Aber ich weiß auch nicht, ob das was bringt“, klagt sie. Sie habe sich schon öfter wegen Auffälligkeiten bei der Auslieferung von DHL-Paketen bei dem Unternehmen beschwert - und nie eine Antwort erhalten.

DHL-Bote ausgerastet - Kundin empört und schockiert

Dass ein Bote nun aber derart ausgerastet ist - und noch dazu nahezu grundlos - geht Frau Mildner dann aber doch zu weit. „Da habe ich fast schon Angst nochmal einem Boten die Tür zu öffnen“, sagt die Dame fassungslos und setzt nach: „So ein Verhalten geht einfach gar nicht!“

Nicht selten sorgt die Abgabe eines Pakets der DHL also für Unmut. Doch mit einer nun veröffentlichten DHL-Botschaft sorgt ein DHL-Bote für Verwirrung (Merkur.de*) und für Lacher im Netz. Ein anderer DHL-Bote sorgte hingegen in München für Schrecken. Als eine junge Frau ihm öffnete, wollte er sich an ihr vergehen.

