Wilder Ausraster: DHL-Bote tritt Tür und Pakete kaputt - aus nichtigem Grund

Irgendwie verstehe den armen Mitarbeiter. Seit Wochen gibt es bei DHL massiv Probleme mit Scannen von Packeten. Ich als Kunde erlebe das immer und immer wieder. Da steht man ewig in der Schlange an und dann wenn man endlich dran ist, geht das scannen mal wieder nicht. DHL macht es sich da einfach. An ihnen liegt das Problem nicht bla bla bla. Ich fahre immer wieder mal zwei Stellen an um endlich mein Packet weg schicken zu können.