9-Jähriger verursacht Unfall mit E-Scooter

Von: Laura May

Unfall in Oberhaching zwischen E-Scooter und Wohnmobil./Symbolbild © Symbolbild: Sina Schuldt

Ein 9-Jähriger ist am Mittwochnachmittag mit einem E-Scooter in Oberhaching unachtsam auf eine Kreuzung gefahren – das Wohnmobil, das von links kam, sah er nicht.

Oberhaching – Am Mittwochnachmittag kam es in Oberhaching zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Wohnmobil. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 9-Jähriger aus Oberhaching gegen 17 Uhr mit seinem Elektroroller auf dem Büchlweg.

Er war auf dem Geh- und Radweg in östlicher Richtung unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Kohlstattstraße geradeaus überqueren. Dabei fuhr er, ohne darauf zu achten ob gerade ein Auto kommt, über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn der Kreuzung.

Oberhaching: E-Scooter und Wohnmobil fahren gleichzeitig auf die Kreuzung

Gleichzeitig fuhr ein 52-Jähriger, ebenfalls aus Oberhaching, die Kohlstattstraße in nördlicher Richtung und wollte die Kreuzung ebenfalls gradlinig überqueren, so geht es aus dem Pressebericht der Polizei hervor.

Auf der Kreuzung kollidierten Wohnmobil und E-Scooter. Der 9-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, nachdem er gegen die linke Fahrzeugseite des Wohnmobils krachte.

Oberhaching: Polizei nimmt trotz Strafunmünbdigkeit des 9-Jährigen Ermittlungen auf

Durch den Verkehrsunfall zog sich der Junge leichte Verletzungen zu und wurde durch den verständigten Rettungsdienst und in Begleitung seiner Mutter zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Trotz der Strafunmündigkeit des Burschen nahm die Polizei Ermittlungen auf.

Am E-Scooter brach die Lenkstange ab, was einen Schaden von etwa 200 Euro verursachte. Das Wohnmobil wurde am linken vorderen Kotflügel verbeult. Geschätzter Schaden: 1500 Euro. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

