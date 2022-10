19-Jähriger prallt im BMW gegen Baum und läuft nach Hause

Ein Passant entdeckte den Unfallwagen. © POLIZEi

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Oberhaching gegen einen Baum geprallt.

Oberhaching - Gegen 7.15 Uhr meldete sich ein unbeteiligter Passant bei der Polizei. Er meldete, dass er an der Dietramszeller Straße (Staatsstraße 2368) in einer Kurve ein BMW am Waldrand entdeckt habe, das frontal gegen einen Baum gefahren worden sei. Die Polizei fuhr zum Unfallort und stellte fest, dass das Auto leer war.

Nur leicht verletzt

Die Beamten konnten am Spurenbild feststellen, dass der Autofahrer aus Oberbiberg kam und zunächst ein Verkehrszeichen überfahren hatte, bevor er in der Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen war. Unter der Halteranschrift trafen die Beamten einen 19-jähriger Fahranfänger aus Oberhaching an, der zum Glück nur leicht verletzt war.

Atemalkohol: Sechs Promille

Er räumte ein, den Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden verursacht zu haben. Anschließend sei er zu Fuß nach Hause gegangen. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, gab der Fahrer an, nach dem Unfall Alkohol konsumiert zu haben. Der Atemalkoholwert ergab noch einen Wert von sechs Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, aufgrund der Blutprobe könne zurückgerechnet werden, ob der Fahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, teilt die Polizei mit. Die Beamten stellten den Führerschein des 19-Jährigen vor Ort sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Am BWM entstand ein Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Schäden an Verkehrszeichen und Baum belaufen sich auf etwa 1000 Euro. mm