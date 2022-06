„Ich weiß doch, was alles passieren kann“

Von: Charlotte Borst

Profi seines Fachs: Andreas Geitl ist bekannt für seine bayerischen Gerichte, hier kocht er zuhause einen Sonntagsbraten für seine Frau und Gäste. © Archiv: Oliver Bodmer

Gerade laufen die Abschlussprüfungen der Auszubildenden in Bayern. Seit Jahren steht Andreas Geitl für Prüfungstermine von Küchenmeistern Gewehr bei Fuß. Er ist einer von rund 1000 Prüferinnen und Prüfern der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Landkreis - Die Prüftätigkeit ist ein Ehrenamt. Die meisten Prüfer sind selbst Ausbilder und echte Experten beim Thema Ausbildung. Andreas Geitl ist Koch, Küchenmeister, Autor von fünf Kochbüchern und Fernsehkoch aus Oberhaching. Er prüft seit über 30 Jahren Küchenmeister.

Warum stehen Sie als ehrenamtlicher Prüfer schon so lange zur Verfügung?

Na ja, es ist schon wirklich eine Ehre. Prüfen darf schließlich nicht jeder. Ich war noch sehr jung, als ich mit 30 Jahren gefragt wurde und angefangen habe, und manch ein Prüfling war älter als ich. Ich war immer ein überzeugter Ausbilder. Wir haben im Forsthaus Wörnbrunn und auf dem Nockherberg auf wirklich gutem Niveau gekocht und konnten viel vermitteln. Und Prüfer sollte sein, wer viel berufliche Erfahrung hat und seine Expertise auch zur Verfügung stellen mag, im Sinne der Branche.

Was fällt Ihnen als Erstes auf, wenn Sie einen Kandidaten vor sich haben?

Wie jemand das Messer in die Hand nimmt, das Schneidebrett platziert und Lebensmittel anfasst. Schon daran sehe ich, ob er sein Handwerk beherrscht. Aber man darf als Prüfer auch nicht voreilig urteilen. Wir Prüfer wissen natürlich, welche Rolle Nervosität in so einer Situation spielt, schließlich waren wir ja auch in derselben Situation. Ich vergesse meine Prüfung jedenfalls nicht.

Was ist ein No-Go in der Prüfung?

Schmuddeligkeit. Wenn jemand nicht sauber und ordentlich daherkommt und schlampig arbeitet und wenn sein Arbeitsplatz ausschaut, wie bei .... unterm Sofa, dann wird’s schwer für ihn.

Was hat sich im Laufe der Jahre für Küchenmeister verändert?

Vor rund 30 Jahren glaubte man, vegan ist was für Außerirdische. Und vegetarisch war was für Grünfutterliebhaber. An einen Küchenmeister werden heute viel mehr Anforderungen gestellt. Früher lag der Schwerpunkt vor allem auf gutem Kochen. Als ich gelernt habe, war das Essen an sich viel stärker im Fokus. Und wenn mal ein Klecks Butter mehr in die Sauce gerührt wurde, war das ok, was heute Ernährungswissenschaftlern den Schlaf rauben würde. Heute sind die Küchenmeister nicht nur Meister im Zubereiten von Speisen, sie sind Unternehmer, Betriebswirtschaftler, Marketingspezialisten, Ernährungsphysiologen, müssen Verkäufer sein, Notarzt, und ausgeprägte psychologische Kenntnisse verlangt man auch, was es aber auch braucht.

Hat der Kochberuf genug Nachwuchs?

Nein! Leider nicht. Dabei kann ich die Ausbildung wirklich empfehlen. Dieses alte, verkrustete Image kriegen wir einfach nicht weg. Und leider haben wir ein unterirdisches Marketing. Wer die Branche gar nicht kennt, und das sind ja die meisten, glaubt nach wie vor, dass Köche schlecht verdienen, immer noch 14 Stunden arbeiten, dabei mindestens drei Tragerl Bier trinken und sich zum Schlafen in den Spint stellen, nachdem sie das Lagerfeuer gelöscht haben, auf dem sie tagsüber mit ihren schweren Töpfen gekocht haben. Tatsache ist, Köche verdienen wirklich leistungsgerecht, manche vielleicht besser als der ein oder andere Oberarzt, über dessen Arbeitszeiten könnte man auch sprechen.

Sie lieben Ihren Beruf?

Oh ja! Im Ernst, die Vorteile des Kochberufs sind mir viel zu wenig präsent. Als Koch steht dir die Welt offen. Du kriegst überall einen Job. Die Technik ist auch in der Küche angekommen. Es gibt keine schweren Töpfe mehr, sondern Kippvorrichtungen. Dienstpläne sind lange vorher einsehbar, und wer kann schon Menschen so glücklich machen wie ein Koch. Und noch was. Koch ist der einzige Beruf auf der Welt, in dem du wirklich, also wirklich, mit allen Sinnen, die dir der liebe Gott gegeben hat, arbeiten kannst. Gibt es was Schöneres!

Gehen Sie eigentlich selbst gern essen?

Selbstverständlich, in allen Liegen! Und wirklich von Dönermann bis Witzigmann. Ich esse wirklich alles gerne. Aber besonders gerne mag ich Fisch. Und der Fisch liebt Süßes.... Gerade nach Fisch mag ich auch gern ein Dessert.

Sind Sie ein kritischer Gast?

Überhaupt nicht. Ich bin nicht der Typ, der irgendwas reklamieren würde, das Wasser ist zu hell oder das Bier zu dunkel oder so... Ich weiß doch, was alles passieren kann!

Auf der Wiesn und im Fernseh-Studio

Schon als kleiner Bub haben ihn die Schmorbraten seiner Großmutter begeistert. Damals musste Andreas Geitl in der Wirtschaft seiner Eltern in der Hallertau mithelfen. Dann entschied er sich selbst für den Beruf des Kochs und absolvierte seine Lehre in Garmisch-Partenkirchen im Partenkirchner Hof. „Eine extrem harte, aber exzellente Lehre“, erzählt er. Im Forsthaus Wörnbrunn in Grünwald trat er seine erste Stelle als Küchenchef bei Richard Süßmeier. „Das waren wunderbare Jahre und ein großartiger Start in meine berufliche Laufbahn“, schwärmt er von dieser erfüllenden Zeit. Als er 2002 als Küchendirektor zum Nockherberg wechselte, folgte ihm fast seine ganze Küchenbrigade. „Meine Jungs und Mädels kamen mit, 19 waren es.“ Parallel meisterte er 14 Wiesn im Paulaner Festzelt, dem Winzerer Fähndl, einem der größten Bierzelte auf dem Oktoberfest. Heute coacht und berät er Gastronome aller Couleur, ist für private Kochevents buchbar und ist als Fernsehkoch im BR bei „Wir in Bayern“ mit raffinierten Rezepten rund um die weltoffene bayerische Küche zu sehen. mm