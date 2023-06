Athleten aus aller Welt willkommen heißen

Bürger können an „Host-Town“-Programm teilnehmen

Von Florian Prommer schließen

Im Vorfeld der Special Olympics World Games in Berlin lernen dabei die Delegationen aus Gibraltar, Papua-Neuguinea und Neuseeland den Landkreis München kennen.

Landkreis - Wie berichtet, werden sieben Kommunen vom 12. bis 15. Juni drei Delegation mit insgesamt 118 Athletinnen und Athleten und deren Trainer begrüßen. 63 Personen aus Neuseeland sind in Garching, Ismaning und Unterföhring zu Gast, 45 Delegationsmitglieder aus Gibraltar in Oberhaching und Taufkirchen sowie zehn aus Papua-Neuguinea in Planegg und Gräfelfing. „Sie alle werden sicher bunte und abwechslungsreiche Tage im Landkreis München verbringen, bevor sie zu den Special Olympics World Games nach Berlin reisen“, teilt das Landratsamt mit. Zu folgenden Programmpunkten sind aber auch interessierte Bürger eingeladen:

Sportler aus Neuseeland, Gibraltar und Papua Neuguinea kommen in den Landkreis

O Montag, 12. Juni, 13 Uhr: Offizielle Begrüßung der Delegation aus Neuseeland im Bürgerhaus Garching; Kontakt: inklusion@garching.de.



O Dienstag, 13. Juni, 16 Uhr: „Meet and Greet“ auf dem Vorplatz des Bürgerhauses in Unterföhring mit Spiel, Musik und Food-Trucks; Ende ca. 18 Uhr; Kontakt: hosttown@unterfoehring.de.

18 Uhr: Bayerischer Abend im Biergarten der Kugler Alm in Oberhaching; Die Delegation aus Gibraltar wird im Pferdewagen vorgefahren. Trachtler tanzen und die Blaskapelle Deisenhofen spielt auf. Zur besseren Planung der Veranstaltung wird um Anmeldung gebeten: hosttown@oberhaching.de.



O Mittwoch, 14. Juni, 14.30 Uhr: „Sports and chill“ auf dem Sportplatz des Gymnasiums Ismaning; Ende ca. 17.30 Uhr; Kontakt: inklusion@ismaning.de.

18 Uhr: Besuch im Biergarten „Zur Mühle“ in Ismaning (nur bei gutem Wetter); Kontakt: inklusion@ismaning.de. mm