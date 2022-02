Durchbruch bei E-Autos? Bayerisches Unternehmen tüftelt an neuer Idee - Patent bereits angemeldet

Von: Birgit Davies

Mauricio Esguerra, Co-Founder und Geschäftsführer von Magment, zeigt Betonplatten mit eingebauter Spule, über die geladen wird. © Birgit Davies

Die Oberhachinger Firma Magment will Elektromobile mittels magnetischem Untergrund laden. Der Einsatz wäre bei Bussen, Autos, Gabelstaplern bis hin zu Robotern möglich.

Oberhaching – Es ist eine reizvolle Idee: E-Autos einfach während der Fahrt drahtlos zu laden. Das Unternehmen Magment, 2015 gegründet, hat sich diese Entwicklung auf die Fahne geschrieben. Seit April letzten Jahres ist der Firmensitz im Oberhachinger Gewerbegebiet. „Wir waren zuvor in Unterhaching, benötigten aber größere Räumlichkeiten, und Oberhaching hat sich bestens angeboten“, erklärte Mauricio Esguerra, Co-Founder und Geschäftsführer von Magment. Er selbst ist Physiker und sein Partner Ralph Lucke Materialwissenschaftler. Mittlerweile sind zwölf Mitarbeiter vom Elektrotechniker bis zum Geschäftsentwickler in der Firma tätig, und der Kurs steht auf Erweiterung.

E-Autos während der Fahrt drahtlos laden? Patent bereits vor 18 Jahren angemeldet

Zugrunde liegt der ganzen Idee ein Patent, das sie bereits vor 18 Jahren angemeldet haben: magnetischer Beton für induktive Anwendungen. Im Beton werden dazu Keramikelemente eingearbeitet, die Metalloxide enthalten, die wiederum auf Magneten reagieren. Damit ist ein Einsatz in der E-Mobilität möglich, ob nun bei Bussen, Autos, Gabelstaplern, Scootern oder Robotern.

Innovative Technik: Mittels magnetischen Betons will die Firma Magment ermöglichen, dass E-Fahrzeuge drahtlos während der Fahrt geladen werden können. © Firma Magment

Heute arbeitet Magment mit einem der größten Zementhersteller Holcim aus der Schweiz zusammen, was eine weltweite Fertigung der Betonelemente ermöglicht. In diese ist eine Spule integriert, die an das Stromnetz angeschlossen wird. Wenn ein E-Fahrzeug darüber hinwegfährt, kann der Strom direkt ohne Kabel in die Fahrzeug-Batterie übertragen werden. So kann man beispielsweise den Boden einer Halle mit den Betonelementen ausstatten, anschließend eine gewünschte Oberfläche darüber legen, zum Beispiel aus Asphalt, Epoxit oder auch Linoleum.

E-Mobile mit magnetischem Untergrund aufladen - Ladezeiten fallen weg

Gabelstapler, die auf diesem Untergrund unterwegs sind, werden kontinuierlich aufgeladen, sodass keine Ladezeiten anfallen, in denen das Fahrzeug nicht genutzt werden kann. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch kostengünstig, da man weniger Gabelstapler anschaffen muss und auch die Batterien im Fahrzeug kleiner sein dürfen, da kontinuierlich geladen wird. Dies ist ein ökologisches Plus, da Ressourcen gespart werden. Außerdem ist es natürlich möglich, dass der genutzte Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Weiteres Ziel von Magment ist der Einsatz auf der Straße, zum Beispiel auf Autobahnen oder auch im Stadtverkehr mit einer speziellen Fahrspur. Dies würde sich im Bereich der Nutzung öffentliche Bussen eignen. Wie Esguerra berichtete, arbeitet Magment derzeit im Bundesstaat Indiana in den USA mit der dortigen Regierung und der Purdue University an einer 400 Meter langen Lade-Strecke auf einer Autobahn, die gerade gebaut wird.

Weitere Infos zur Firma unter www.magment.co.

