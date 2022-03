Brauereigenossenschaft könnte Bleibe am Deisenhofner Bahnhof finden

Von: Birgit Davies

Der Vorstand hofft auf eine malzige Heimat für Bier und Genossen: (v.l.) Peter Steinberg, Berno Breitruck, Stefan Schelle, Klaus Tremmel und Sascha Bucklitsch. © dv

Eine Heimat direkt am Deisenhofner Bahnhof wäre für die Brauer ein perfekter Ort. Ob es klappt, bleibt abzuwarten.

Oberhaching – Seit ihrer Gründung im November 2015 ist es das erklärte Ziel der Brauereigenossenschaft Oberhaching, „Bier aus Oberhaching für Oberhaching“ zu brauen. Seither wird nach einem passenden Ort in der Gemeinde gesucht, wo nicht nur Bierfreunde sich in geselliger Runde treffen können, sondern auch ein Sudkessel Platz findet. „Nun ist man dem Wunsch nach einer Heimat im Ort ein gutes Stück näher gekommen“, berichtete Vorstandsmitglied Berno Breitruck.

Im ehemaligen griechischen Restaurant Aphrodite

Ein Investor hat das Grundstück gegenüber dem S-Bahnhof Deisenhofen erworben, dort wo derzeit das griechische Restaurant „Aphrodite“ mit Biergarten ist, und plant das marode alte Gebäude abzureißen und baugleich eine neue Gastwirtschaft zu errichten.

Biergarten soll erhalten bleiben

Der Biergarten mit seinen alten Kastanienbäumen soll erhalten bleiben. Im vorderen Bereich entlang der Straße zur S-Bahn wird aber ein kleinerer Anbau entstehen, wo sowohl Gäste Platz finden, aber auch ein Sudkessel stehen könnte. „Es wäre eine Möglichkeit dort im Ensemble eine „Kleinstbrauerei“ zu bauen“, meinte Breitruck. „Wir führen bereits gute Gespräche mit dem Investor.“ Wie er in der ersten Hauptversammlung nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause den rund 80 Mitgliedern, die sich im Bürgersaal Forstner eingefunden hatten, erläuterte, ist jedoch derzeit zu wenig Geld vorhanden, um das lang ersehnte Projekt mit einer Grundfinanzierung von geschätzt 350 000 Euro umzusetzen und vor allem den laufenden Betrieb zu finanzieren. „Daher bitten wir alle Genossen um Anregungen, wie wir das bewerkstelligen können.“

Spezialbiere in kleinem Rahmen

Idee ist es, in Oberhaching in kleinem Rahmen nur Spezialbiere herzustellen wie Maibock oder Stephanie, die „normalen“ Biere, die in größeren Mengen gemacht werden wie Helles, Kellerbier oder Weißbier, jedoch weiter in Gut Forsting zu produzieren. Ein Mitglied schlug sogleich vor, über „crowdfunding“ oder „genussrechte“ zu versuchen, das nötige Geld zusammen zu bekommen, worauf Vorstand Stefan Schelle erklärte, dass dies eine Möglichkeit darstelle, aber der laufende Betrieb nicht gewährleistet sein würde. „Wenn nur jeder Genosse pro Jahr ein 30-Liter-Fass des jeweiligen Spezialbiers kaufen würde, zum Beispiel zum Geburtstagsfest, könnte der Betrieb funktionieren“, überlegte er. Man einigte sich schließlich, im kleinen Kreis weiter zu überlegen und Ideen zu sammeln.

Parallel dazu berichtete Vorstand Sascha Bucklitsch, dass die Absatzmengen jedes Jahr rund zehn Prozent steigen, der Vertrieb stark erweitert werden konnte und Oberhachinger Bier jetzt im Südosten von München in 25 Restaurants und Kiosken erhältlich ist, was die Genossen sehr freut.

Immer mehr wollen dabei sein

Auch die Zahl der Genossenschaftsmitglieder ist in der Zwischenzeit noch weiter angestiegen und lag jüngst bei 555 Genossen. Anschließend gab es noch kräftigen Applaus für einen stimmungsvollen Kurzfilm, in dem Oberhaching und seine Einwohner liebevoll als Gemeinschaft vorgestellt wurden, natürlich mit einem Oberhachinger Bier in der Hand.