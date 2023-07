Bürgermeister Stefan Schelle hat im Erzieher-Fall zweiten Leserbrief an Eltern geschrieben

Das Rathaus in Oberhaching.

In Oberhaching sind Eltern emotional angespannt, weil ein Erzieher im Verdacht steht, vor Jahrzehnten Kinder in einem Erholungsheim missbraucht zu haben. Aktuell kann Entwarnung gegeben werden.

Oberhaching – Ein Erzieher ist in Oberhaching freigestellt worden, weil er im Verdacht steht, in den 1980er-Jahren Kinder in einem Erholungsheim an der Ostsee sexuell missbraucht zu haben. Bürgermeister Stefan Schelle hat bereits zu dem Vorfall Stellung bezogen. Er beantwortet in einem zweiten Leserbrief weitere mögliche Fragen, die sich den Eltern stellen.

Gibt es konkrete und aktuelle Verdachtsfälle?

Der Gemeinde sind keine aktuellen Verdachtsfälle bekannt, in denen Kinder in unseren Einrichtungen sexuell genötigt oder missbraucht wurden. Jedem konkreten Verdachtsfall wird seitens der Gemeinde sofort und in aller Konsequenz nachgegangen, das bedeutet Strafanzeige und Meldung an die Jugendschutzbehörde.

Was hat die Gemeinde nach dem ARD-Beitrag am 3. Juli unternommen?

Wir haben schon vor Ausstrahlung des Beitrags Einrichtungsleitungen und Elternbeiratsvorsitzende darüber informiert. Wir haben sofort die Polizei und das Jugendamt informiert, auf den Beitrag und die Verdächtigungen hingewiesen und um Aufklärung gebeten. Der Mitarbeiter ist nicht mehr im Dienst.

War die Gemeinde schon vorher informiert?

Zu den Anzeigen, auf die im Bericht hingewiesen wurde, haben wir keine Informationen erhalten. Das regelmäßig abgefragte erweiterte polizeiliche Führungszeugnis des Mitarbeiters ist ohne Eintrag. Leider gab es keine offizielle Anfrage der Journalistin und kein Telefonat, die mich erreicht haben. Auskünfte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darf die Verwaltung aus Gründen des Datenschutzes nicht herausgeben.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Nachdem auch bei der Staatsanwaltschaft Lübeck auf Nachfrage unseres zuständigen Kommissariats kein Verfahren vorliegt, werden keine weiteren Ermittlungen angestellt.

Wenn ich konkret einen Verdacht habe, meinem Kind könnte etwas passiert sein, was mache ich?

Sofort eine Anzeige bei der Polizei erstatten, bitte die Kindergartenleitung und die Gemeinde informieren. Wir werden die Ermittlungen, die in einem Rechtsstaat eben nur die Polizei und die Justiz voll umfänglich durchführen können, mit allen Kräften unterstützen und auch sofort das zuständige Jugendamt einschalten.

Wer hilft mir im konkreten Verdachtsfall?

Umfängliche Beratung und Unterstützung bekommen Sie im konkreten Verdachtsfall beim Kinderschutzzentrum: Kinderschutz München Franziskanerstraße 14 in München (089 / 231 71 60). Allgemein zu diesem Thema beraten kann das Kinderschutzzentrum nicht, es geht immer um den konkreten Verdachtsfall.

Ich habe ein furchtbares Gefühl, etwas übersehen zu haben, wen kann ich anrufen?

Die Erziehungsberatung für das Hachinger Tal sitzt in Taufkirchen: Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Lindenring 56 (089 / 612 25 01). Wie in diesen Tagen von Eltern schon oft genutzt, stehen Ihnen natürlich auch alle Türen in den Einrichtungen und im Rathaus offen. Sie können sehr gerne auch mich persönlich kontaktieren.

Der Erzieher ist mehrfach in Einrichtungen und Funktionen eingesetzt worden, da war doch bestimmt was?

Der Erzieher war bei der Gemeinde seit 32 Jahren beschäftigt. Ich denke, ich kann für meinen Amtsvorgänger sprechen: Wenn es Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten gab, wäre konsequent ein Strafverfahren eingeleitet worden, verbunden mit einer fristlosen Kündigung. Die Gründe für die unterschiedliche Verwendung und die jeweiligen Einsatzgebiete des Mitarbeiters liegen im persönlichen Bereich, dazu darf ich keine Auskunft geben.

Wie funktioniert ein Kinderschutzkonzept?

Wir haben seit mehr als fünf Jahren bereits ein Kinderschutzkonzept in allen unseren Einrichtungen. Um vor allem die Kinder zu schützen, aber auch um die Mitarbeiter zu schützen, eben auch vor Verdächtigungen und Gerüchten. Unser Kinderschutzkonzept werden wir Anfang August mit externer Begleitung durch das Jugendamt in allen Einrichtungen überprüfen.