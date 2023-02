Alte Mobiltelefone setzen Zimmer in Brand

Von: Carina Ottillinger

Die Feuerwehren aus Oberhaching, Oberbiberg und Taufkirchen konnten den Brand rasch löschen. © Thomas Gaulke

In Deisenhofen brannte ein Zimmer eines Familienhauses in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Feuerwehren aus Oberhaching, Oberbiberg und Taufkirchen rückten an. Es entstand ein erheblicher Schaden.

Oberhaching - In der Nacht vom Dienstag auf Montag, 27. Februar, brannte ein Einfamilienhaus in der Stefanienstraße in Deisenhofen. Die Bewohner, ein 54-Jähriger und eine 59-Jährige aus Oberhaching, bemerkten den Brand eines Vorhangs in eines ihrer Zimmer. Der 54-Jährige versuchte zunächst den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Nachdem das nicht funktionierte, verließen beide das Haus und alarmierten die Feuerwehr.

Feuerwehren aus der Umgebung rückten an

Kurz darauf traf die Feuerwehr aus Oberhaching ein. Der Einsatzleiter forderte nach Ankunft weitere Kräfte nach. Die Wehren aus Oberbiberg und Taufkirchen kamen nach. Es gelang, das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen. Um alle Brandnester abzulöschen, mussten die Feuerwehrmänner die Holzvertäfelung des Zimmers öffnen.

Sachschaden von zehntausend Euro

Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei gerieten in einer Holzkommode alte Mobiltelefone in Brand. Einen technischen Defekt schließt die Polizei nicht aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.