Oberhaching ist in Maibaumstimmung

Von: Birgit Davies

Entrindet ist der Maibaum schon, jetzt fehlt nur noch die richtige Bemalung: Maikönig Simon Krautenbacher und Maikönigin Klara Wille freuen sich nach zwei Jahren Pause auf eine tolle Maibaum-Festzeit. © Birgit Davies

Am 30. April stellen die Oberhachinger Maibaumburschen und -madln den neuen Maibaum am Kirchplatz auf. Die Vorfreude steigt.

Oberhaching - „Wir freuen uns sehr, dass das dieses Jahr wieder möglich ist“, sagt Maikönig Simon Krautenbacher. Bereits Mitte März wurde der große Stamm mit einem Pferdegespann, begleitet von zünftiger Blasmusik aus dem Forst geholt. Seither wird der Baum beim Stadl an der Klarer Wiese fleißig hergerichtet, denn er muss geschepst, also entrindet werden, dann wird er in feiner Handarbeit begradigt und schließlich weiß-blau bemalt.

Jeder kann den Maibaum vor dem Diebstahl bewahren

Parallel startete die Maibaum-Wache, die jeden Tag von 18 Uhr bis morgens um 7 Uhr dauert. Sollte übrigens ein anderer Burschenverein sein Glück versuchen und den Baum klauen wollen, kann jeder Bürger sich einmischen. Das gilt vor allem tagsüber, wenn der Stamm nicht bewacht wird. Der Tradition nach muss man einfach eine Hand auf den Stamm legen und rufen: „Der Baum bleibt hier!“ Dann müssen die Diebe den Stamm zurückbringen.

Jedes Wochenende gibt es in der Wachhütte gemütliches Beisammensein, zu dem alle Oberhachinger herzlich eingeladen sind. Schon seit Februar üben das Maikönig Simon Krautenbacher und Maikönigin Klara Wille mit 21 weiteren Paaren traditionelle Tänze wie Mühlradl oder Schuhplattler.

Zünftiges Fest und Rocknacht

Am Samstag, 30. April ist dann ab 13 Uhr pure Muskelkraft und Geschick gefragt, wenn händisch mit Scherstangen der weiß-blaue Stamm aufgestellt wird. Anschließend gibt es ab 13 Uhr ein zünftiges Fest am Klarer Stadl, abends ab 19 Uhr beginnt Rocknacht mit der Live-Band Nirwana. Am Sonntag, 1. Mai, ist dann um 14 Uhr der traditionelle Maitanz. Das Fest klingt bei Essen und Trinken sowie Blasmusik an der Klarer-Halle aus

Steckerlfisch-Essen

Am Karfreitag, 15. April, sind die Oberhachinger zum Steckerlfisch-Essen am Stadl eingeladen, zwischen 11 und 15 Uhr. „Wer gerne dabei sein möchte, sollte vorbestellen per Whatsapp unter 0176/ 45 68 15 57, damit wir die Mengen abschätzen können“, sagt Maikönigin Klara Wille.