Drama in Oberhaching: Mutter fährt gegen Baum und versucht ihre Kinder zu töten

Von: Patricia Kania

Zu einer dramatischen Tat ist es am Samstag in Oberhaching gekommen. Eine Mutter ist mit ihren beiden Kindern gegen einen Baum gefahren und hat dann ihre Kinder angegriffen. Die Polizei ermittelt. © Symbolfoto: Rene Ruprecht

Zu einer dramatischen Tat ist es am Samstag in Oberhaching gekommen. Eine Mutter ist mit ihren beiden Kindern gegen einen Baum gefahren und hat dann ihre Kinder angegriffen.

Oberhaching - Am Samstagmittag ist es in Oberhaching offenbar zu einer Familientragödie gekommen. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums München ist eine Frau aus dem Landkreis München mit ihrem Auto zwischen Lanzenhaar und Oberhaching absichtlich gegen einen Baum gefahren. Mit im Auto saßen ihre beiden Kinder. Zum Alter der Kinder konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Im Auto habe die Mutter dann mit einem spitzen Gegenstand ihre beiden Kinder attackiert. Um was für einen Gegenstand es sich dabei handelte, dazu wollte die Polizei keine Angaben machen.

Hintergründe noch unklar

Autofahrer, die am Unfallort vorbeikamen, verständigten die Polizei. Die Kinder überlebten demnach die Attacke und kamen verletzt ins Krankenhaus. Auch die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen kann die Polizei bisher noch keine Angaben machen. Die Hintergründe der Tat sind bisher völlig unklar und laut Polizeipräsidium Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Frau in suizidaler Absicht gegen den Baum gefahren war. Ob es familiäre Streitigkeiten gegeben hat oder was die Mutter letztendlich zu dieser Tat veranlasst hatte, muss noch geklärt werden.

Insgesamt waren mehr als 30 Polizeibeamte am Unfallort im Einsatz, sowie Feuerwehr und Rettungssanitärer. Die Lanzenhaarer Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Informationen folgen.