Ein Oberhachinger Original: Agnes Hinterleitner hilft bei der Trauer

Von: Volker Camehn

Teilen

Ein echtes Original: Agnes Hinterleitner ist unverwechselbar, bodenständig und für ihre Oberhachinger da. © denk

Agnes Hinterleitner ist das Herz der Trauerhilfe Denk - und seit 50 Jahren Mitarbeiterin.

Oberhaching – „Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Das hört man Agnes Hinterleitner immer wieder sagen. Dabei ist sie in Oberhaching eine wahre Institution, seit 50 Jahren Herz und Gesicht der Trauerhilfe Denk in Oberhaching. Ein Original, das hier jeder kennt. Und das jeden kennt.

Morgen um 6 Uhr schließt sie tagein, tagaus ihr Blumenhäuschen auf, bereitet mit Liebe zum Detail Trauerfloristik und Aussegnungshalle vor und kontrolliert die täglich, frisch gelieferten Schnittblumen. Außerdem pflegt sie die ihr anvertrauten Gräber und ist erste Ansprechpartnerin für Angehörige im Trauerfall.

Agnes Hinterleitner ist in ihren Beruf eher zufällig reingerutscht. „Ich wollte eigentlich Hoteltechnikerin werden, machte dann aber eine Lehre zur ländlichen Hauswirtschafterin“, erzählt sie schmunzelnd. Dann lernte sie einen gewissen Erich Hinterleitner kennen, der seit 1969 als Grabmacher und Fahrer bei der Trauerhilfe tätig war. So fing Agnes am 15. August 1972 ebenfalls dort an, kurz danach heiratete sie ihren Erich.

Die Aufgaben waren mehr als umfänglich

Die Aufgaben waren mehr als umfänglich: Sie war als erste und einzige Mitarbeiterin für Hallendekorationen und Grabdekorationen im Landkreis zuständig, von Garching bis Holzkirchen für alle Trauerfeiern und Beerdigungen verantwortlich. Da musste sie sich erst zurechtfinden, um im wahrsten Wortsinn ihren Weg zu machen: „Als ich das erste Mal eine Dekoration in Garching machen musste – das war an einem Samstag – habe ich bei jedem Lebensmittelgeschäft angehalten und gefragt, wo der Friedhof ist“, lacht Agnes Hinterleitner. Was hätte sie in diesen Zeiten, ohne Handy und Navi, auch anderes machen sollen?

Neben Hallen- und Grabdekorationen nahm sie Sterbefälle in Oberhaching auf und achtete stets auf Ordnung im Friedhof bis hin zum kleinsten Detail. „Natürlich leerte ich die Abfallkörbe alle zwei Tage aus, das gehörte ja schließlich auch dazu.“ Ihr kleines Beraterbüro war direkt am Friedhof, unweit der gemeinsamen Dienstwohnung.

Im Jahr 1976 kam dann die Wende: Ein unverschuldeter Unfall endete für Agnes im Krankenhaus und zeigte ihr, dass das zeitfressende Fahren von Friedhof zu Friedhof, die anstrengenden Vorbereitungen für Trauerfeiern und die Betreuung „ihrer“ Angehörigen in Oberhaching einfach nicht mehr zusammengingen.

„Jeder Angehörige ist wichtig“

So konzentrierte sie sich auf die Sterbefallberatung, ehe 1980 Sohn Erich zur Welt kam. Zwei Jahre später folgte Sohn Roland. Trotz ihrer Buben nahm Agnes jeden Trauerfall in Oberhaching an. „Jeder Angehörige ist wichtig“, ist ihr Credo. Bis heute.

Wochenende? Urlaub? „Wie denn? Ist doch sonst keiner da.“ Eine muss es ja machen: Weil in den 90er-Jahren ein Mitarbeiter für die Trauerfloristik fehlte, lernte Agnes Hinterleitner kurz entschlossen auch das. Keine Frage: Anzupacken, nicht jammern und immer da sein – das sind Agnes größte Stärken. Zudem geht sie geradezu mütterlich mit ihren Kollegen um, hat immer etwas zum Schnabulieren für sie dabei und gibt Hilfestellung für die Dienste auf dem Friedhof.

Keine Frage: Agnes Hinterleitner ist ein echtes Original, unverwechselbar, wunderbar eigenwillig, bodenständig und mit ganzem Herzen für ihre Oberhachinger da. Sie sieht stets das große Ganze in einem Sterbefall. Sie weiß, was Angehörige auf der einen Seite erwarten und was es andererseits rechtlich alles zu bedenken und beachten gilt. Auch dafür sagt die Trauerhilfe: „Großes Vergelt’s Gott, Agnes!“