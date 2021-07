Abschlussfeier an der Mittelschule Oberhaching: Ein „toller Jahrgang“ verabschiedet sich

Mit einer fröhlichen Tanzeinlage verabschiedete sich die Klasse 9a. Außerdem schickten die Absolventen bunte Luftballons mit Wünschen für die Zukunft in den Himmel.

Fast alle haben einen Ausbildungsplatz

Von Birgit Davies schließen

Es war ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge, als am Donnerstag die Schüler der Klasse 9a und der P-Klasse der Mittelschule Oberhaching ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nahmen.

Oberhaching - In gebührendem Abstand zueinander saßen die 28 Absolventen und ihre Eltern auf dem Sportplatz hinter dem Schulgebäude und freuten sich auf die Zeugnisvergabe. Fast alle haben einen Ausbildungsplatz oder die Anmeldung für eine weiterführende Schule in der Tasche. So können sie guten Mutes den nächsten Schritt im Leben anpacken. Insgesamt 17 Schüler haben den Quali gemacht.

Die besten Absolventen

Die besten Noten im Gepäck hat die 17-jährige Ivon Sofronieva aus der 9a. Erst vor zweieinhalb Jahren ist sie aus Bulgarien nach Deutschland gekommen und hat innerhalb dieser kurzen Zeit nicht nur die deutsche Sprache ausgezeichnet erlernt, sondern sich auch in die anderen Schulfächer bestens eingearbeitet. Nun plant sie als nächsten Schritt den Besuch einer Wirtschaftsschule.

Bester der P-Klasse ist Noah Anicic. Der 16-Jährige hat bereits einen Ausbildungsvertrag zum Einzelhandelskaufmann und startet schon nächste Woche ins Berufsleben. „Ich habe bei der Firma ein Praktikum gemacht und nachdem das sehr interessant war, habe ich mich beworben und wurde angenommen“, erzählt er stolz.

+ Die besten Absolventen: Ivon Sofronieva und Noah Anicic. © Birgit Davies

Nur lobende Worte

Rektorin Claudia Sanders hatte nur lobende Worte für „diesen tollen Jahrgang“. „Ihr habt trotz der erschwerten Bedingungen durch Corona Disziplin, Durchhaltewillen und Verantwortungsbewusstsein bewiesen, daher ist mir nicht bange um eure Zukunft“, meinte sie zum Applaus von Eltern und Lehrern. Sie betonte, wie stark der Gedanke der Gemeinschaft in den schwierigen Zeiten war. „Die Krise hat uns allen gezeigt, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und zueinander halten.“ Gleichzeitig erinnerte Sanders an den Beginn des Schuljahres, als die Schüler sich nach ihren Worten mit großem Engagement und Kreativität in der Schülermitverwaltung, bei Projekten oder als Tutoren engagiert hatten. „Versucht nun herauszufinden, wer ihr selbst seid, und seid nicht der Abklatsch von Influencern oder Tiktok-Stars.“

Großes Lob gab es aber nicht nur für die Schüler, denn diese lobten wiederum „ihre“ Lehrer mit rührenden Worten für ihre Unterstützung und Geduld.