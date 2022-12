Einbruch in Einfamilienhaus in Oberhaching

In das Haus eines Oberhachingers ist am Donnerstagnachmittag eingebrochen worden. Die Täter hebelten das Küchenfenster auf und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck.

Oberhaching - Zu dem Dämmerungseinbruch in der Sauerlacher Straße in Oberhaching kam es nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 16.30 und 18 Uhr. Der Bewohner, ein Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, war zu dieser Zeit außer Haus und wunderte sich bei seiner Heimkehr, dass sich die Haustür nicht öffnen ließ - sie war von innen verriegelt. Nur mit Hilfe eines Schraubendrehers könnte der Oberhachinger seine eigene Haustür öffnen und stellte sodann fest, dass eingebrochen worden war.

Laut Polizei haben ein oder mehrere unbekannte Täter das Küchenfenster aufgehebelt und einige Räume des Einfamilienhauses durchsucht. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck, machten sich anschließend wieder unerkannt aus dem Staub, vermutlich ebenfalls durchs Küchenfenster.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen und einen Zeugenaufruf gestartet: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sauerlacher Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 (Tel. 089/29100), oder an andere Polizeidienststelle.