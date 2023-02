Oberhachinger Ärztin hilft Erbebenopfern: „Die schönen Momente lassen die Angst vergessen“

Von: Carina Ottillinger

Ärztin Anna Ertl aus Oberhaching hilft den Opfern des Erdbebens. Hier untersucht sie gerade eine Frau, die in einem Not-Zeltdorf untergekommen ist. © privat

Anna Ertl (33) aus Oberhaching ist Ärztin. Als sie die Bilder des schlimmen Erdbebens in der Türkei und in Syrien sieht, will sie nicht tatenlos daheim sitzen. Sie macht sich auf den Weg ins Katastrophengebiet. Seitdem versorgt sie hier Menschen, die alles verloren haben.

Oberhaching – Die schrecklichen Bilder aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien bewegen. Viele fragen sich, was jetzt die beste Hilfe ist. Anna Ertl (33) aus Oberhaching ist Ärztin. Seit über einer Woche sind sie und ihr Team von der Hilfsorganisation Humedica in der Türkei und versorgen die Menschen. Die Ärztin war schon bei mehreren Auslandseinsätzen dabei. Beim Interview mit dem Münchner Merkur befindet sich die 33-Jährige gerade in einem Versorgungscontainer mit drei weiteren Ärzten, Übersetzern und Patienten.

Frau Ertl, was hat Sie dazu bewegt, ins Erdbebengebiet zu fahren?

Es war extrem belastend für mich, von zuhause diese schrecklichen Bilder anzusehen, ohne irgendetwas tun zu können. Als Ärztin habe ich die Möglichkeit, einen klitzekleinen Unterschied zu machen. Ich kann den Menschen in dieser Situation zuhören und Krankheiten behandeln. Diese Vorstellung hat mir die Kraft gegeben, dort hinzufahren.

Wo sind Sie im Einsatz?

Wir sind in einem Zeltdorf nördlich von Gaziantep. Aktuell wohnen dort 6000 Menschen aus der Region, die ihre Häuser und Wohnungen verloren haben. Oder auch, die erst wieder in ihre Häuser zurück dürfen, wenn die Situation stabil ist.

Wie ist die Situation gerade?

In der Stadt ist die Lage unterschiedlich. Man fährt auf einer Hauptstraße, die von intakten Häusern gesäumt ist. Dann biegt man ab und diese Straße existiert nicht mehr. Wir sind hier in einem riesigen Lager zwei Stunden von der Stadt entfernt. Die ersten zwei Nächte haben die Menschen draußen verbracht. Die türkische Regierung hat Zelte organisiert. Die Leute leiden vor allem unter der Kälte. Nachts hat es bis zu minus sieben Grad. Das hat sich etwas entschärft, weil wir jetzt Heizungen in den Zelten haben.

Heizungen im Zelt?

Ja, Holzöfen. Die Menschen haben offene Feuer mit einem Kaminrohr nach draußen gebaut. Dennoch leben bis zu acht Personen auf engstem Raum zusammen. Die Menschen sind zudem schwer traumatisiert. Die sanitäre Situation ist angespannt. Es gibt wenige Toiletten, die immer wieder ausfallen. Es werden bis zu 10 000 Menschen in den nächsten Wochen erwartet. Es wird schwer, diese sanitären Anlagen bereitzustellen. Auf der anderen Seite kamen wir hier an und haben eine gut sortierte Apotheke vorgefunden. Es gibt reguläre Essensausgaben. Mittlerweile gibt es die Heizungen. Es hat gedauert nach der Katastrophe, aber die Leute geben ihr Bestes.

In diesem Zeltdorf, in dem 6000 Menschen leben, die alles verloren haben, ist das Team von Humedica im Einsatz. Darunter auch Ärztin Anna Ertl (3.v.l.), gemeinsam drei weiteren Ärzten, drei Übersetzern und zwei Koordinatoren. © privat

Wie funktioniert die Hilfe?

Wir sind in unserem Team sieben Leute. Vier Ärzte, eine Krankenschwester und zwei Koordinatoren. Wir arbeiten als sogenanntes Emergency Medical Team (EMT), als Einsatzkräfte von Humedica koordiniert von der WHO. Ein EMT ist ein speziell trainiertes Team, das schnell eingesetzt werden kann und sich in das lokale Gesundheitssystem integriert. Innerhalb dieser Struktur ist eine enge Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden und örtlichen Partnern möglich.

Wie helfen Sie dort?

Wir fahren morgens ins Camp zu einer Art Klinikcontainer. Wir können dort kleine chirurgische Eingriffe leisten. Wundversorgungen, die Behandlung von Abszessen oder Brandverletzungen. Wir kümmern uns um Routineuntersuchungen von Babys und chronisch kranken Menschen. Wir haben Blutdruckmessgeräte und ein Ultraschallgerät dabei. Außerdem Equipment, um Infusionen zu verabreichen.

Sind Sie am Limit?

Wir haben vier türkische Ärzte nach einer Woche Dauereinsatz abgelöst. Aktuell ist die Versorgung in unserer Teamstärke machbar. Wir sind jedoch am Anfang und gehen davon aus, dass sich der Andrang erhöht, sobald sich herumspricht, dass wir vor Ort sind. Die Medikamente der Menschen liegen unter den Trümmern begraben. Wir können genau diese basismedizinische Versorgung leisten, den Menschen helfen und ein Stück Sicherheit geben, für sie da sein.

Was brauchen die Menschen gerade am meisten?

Ich formuliere es mal so: Unsere Arbeit hier ist nur dank der Spendengelder der Menschen in Deutschland möglich. In der aktuellen Situation sind Spendengelder am effektivsten. Es ist aktuell organisatorisch nicht zu leisten, Sachspenden flächendeckend in den betroffenen Gebieten zu verteilen.

Haben Sie Angst?

Die Angst vor Nachbeben ist ein ständiger Begleiter. Wir haben immer unseren Notfallrucksack und einen Helm bei uns. Wir kennen den Notausgang. Es gibt ein Evakuierungscodewort. Die schönen Momente mit den Menschen lassen mich die Angst oft vergessen. Die Dankbarkeit der Patienten ist so wertvoll und in jedem Fall das Risiko wert.

Wie gehen Sie mit der Verzweiflung der Menschen um?

Es ist eine Katastrophe von unbeschreiblichem Ausmaß. Die Geschichten der Menschen sind berührend und machen traurig. Was mir Kraft gibt, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem Team, den örtlichen Kollegen und den Patienten. Wir erfahren große Gastfreundschaft, werden von den Menschen umarmt und mit Tee versorgt.