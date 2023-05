Fahranfängerin kommt bei Oberbiberg mit VW Polo von der Straße ab und landet im Wald

Von: Marc Schreib

Auf der Staatsstraße zwischen Oberbiberg und Oberhaching ist eine Fahranfängerin am Mittwochnachmittag von der Straße abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt.

Oberbiberg - Wie die Polizei mitteilt, war die 18-Jährige aus dem Landkreis in ihrem VW Polo in Richtung Oberhaching unterwegs, als sie auf Höhe einer Kiesgrube ohne erkennbaren Grund nach links driftete und in das angrenzende Waldstück rumpelte. Der Wagen kippte auf die links Fahrzeugseite und blieb auf dem Dach an einem Baum stehen. Die 18-Jährige kletterte aus dem Auto und rief die Polizei. Anschließend kam sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Harlaching. Der Sachschaden beträgt alles in allem rund 4000 Euro.