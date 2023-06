Fahrradbrücke zwischen Oberhaching und Grünwald kommt

Der Freistaat fördert den Neubau einer Fahrradbrücke über die Kreisstraße M11 zwischen Grünwald und Oberhaching. (Symbolfoto) © Uli Deck

Der Freistaat fördert den Neubau einer Fahrradbrücke über die Kreisstraße M11 zwischen Grünwald und Oberhaching.

Oberhaching – Das teilt jetzt Landtags und Stimmkreisabgeordnete Kerstin Schreyer (CSU) mit. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Linienstraße und der Ortsdurchfahrt Oberhaching hat der Landkreis München die Aufnahme des Projekts in die „Radoffensive Klimaland Bayern“ beantragt. „Ich freue mich, dass sich dieses Projekt gegen eine Vielzahl an guten Ideen durchgesetzt hat und heuer in die Radoffensive nachrücken kann“, schreibt Schreyer. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) habe ihr die Neuigkeit selbst mitgeteilt.

Noch keine Informationen zu Machbarkeit und Kosten

„Westlich der Linienstraße verläuft ein Kiesweg, der von der M11 unterbrochen wird. Durch eine Brücke könnte die Linienstraße und die Ortsdurchfahrt Oberhaching umfahren und entlastet werden“, so Schreyer. Der Neubau wird mit einem Fördersatz in Höhe von 80 Prozent der förderfähigen Kosten unterstützt. Bis zur Realisierung wird es aber noch dauern, denn aktuell gibt es noch keine genaueren Informationen zur technischen Machbarkeit oder zu den Kosten.

