Freie Plätze in den Vorläuferklassen für Realschule Deisenhofen

Von: Charlotte Borst

Die Wiese, auf der die Realschule in Deisenhofen entsteht. © Marc Oliver Schreib

Offenbar melden viele Eltern aus Taufkirchen, Sauerlach, Arget und Umgebung ihre Kinder immer noch bevorzugt in der Realschule Holzkirchen an, obwohl es bereits Vorläuferklassen der neuen Realschule Deisenhofen gibt.

Landkreis – In den ersten Klassen der neuen Realschule Deisenhofen sind noch Plätze frei. Sie wird zwischen der Grundschule Deisenhofen und dem Bahnhof zusammen mit der FOS/BOS Oberhaching errichtet. Der Bau soll 2025 bezogen werden. Im ersten Bauabschnitt entsteht die Realschule, für die die Vorläuferklassen zum Schuljahresbeginn 2022/23 starten.

Südlich der Grundschule Deisenhofen wurde eine Containeranlage mit drei Klassenzimmern und zwei Fachräumen errichtet. Im Laufe der Schulanmeldungen stellte sich heraus, dass Eltern aus Taufkirchen, Arget, Sauerlach und Umgebung ihre Kinder weiterhin bevorzugt an der Realschule Holzkirchen angemeldet haben. Im Mai sah es so aus, als würde der neue Schulcampus Deisenhofen mit einer Klasse starten, geplant waren aber drei Vorläuferklassen. „Inzwischen sind zwei kleine Klassen gefüllt“, teilt Gerald Faißt mit, Schulleiter der Taufkirchner Walter-Klingenbeck-Realschule, von der aus die Vorläuferklassen zunächst mitbetreut werden.

Raum für dritte Klasse ist vorhanden

„Raum für eine dritte Klasse ist in der Containeranlage vorhanden“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) am Montag in der Sitzung des Sozialausschusses des Kreistags. Um die Schülerströme zu steuern, hat der Sozialausschuss beschlossen, künftig die Kosten der Schülerbeförderung nur noch als freiwillige Leistung zu übernehmen, wenn die nächstgelegene Schule keine Kapazitäten mehr hat und deswegen keine Schüler mehr aufnehmen kann. Es könne nicht im Interesse einer vernünftigen Schulplanung liegen, durch generelle Übernahme der Fahrtkosten Schülerwanderungen zu weiter gelegenen Schulen auch noch finanziell zu unterstützen, wenn der Landkreis ein eigenes Schulangebot mache, hieß es aus der Kreisverwaltung. „Wir schaffen eine Infrastruktur, die auch nicht schlecht ist“, sagte Göbel selbstbewusst: „Wer wirklich woanders hin will, soll dafür selbst zahlen.“

Ausnahmen sind möglich

Ausgenommen sind Schüler, denen schon im vorangegangenen Jahr die Fahrkarte gezahlt wurde. Sie bekommen die Zahlungen im Sinne des Bestandsschutzes weiterhin. Ab 1. August rechnet Gerald Faißt mit weiteren Anmeldungen von Mittelschülern, die mit einem Schnitt von 2,5 in Deutsch und Mathematik in die fünfte Klasse der Realschule wechseln, und von Gymnasiasten, die die fünfte Klasse wiederholen.