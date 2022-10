Axel Schmidt tritt nicht mehr als Vorsitzender der FDP an: „Fühlt sich richtig an“

Axel Schmidt tritt nicht mehr für den Vorsitz der FDP Oberbayern an. Foto: bro/A. © bro

Der Vorsitzende der FDP Oberbayern aus Oberhaching wird bei den Neuwahlen des Bezirksvorstands am kommenden Sonntag nicht mehr antreten.

Landkreis/Oberhaching – Axel Schmidt, langjähriger Vorsitzender der FDP Oberbayern, wird bei den Neuwahlen des Bezirksvorstands am kommenden Sonntag nicht mehr antreten. Darüber informiert der Oberhachinger in einer Pressemitteilung. Schmidt gibt für seine Entscheidung hauptsächlich „berufliche Gründe“ an.

„Diese Entscheidung fühlt sich gut an. Und richtig“, schreibt Schmidt auf seiner Facebook-Seite und betont: „Ich freue mich darauf, ein Teammitglied zu sein und andere an der Spitze zu unterstützen.“

Der Digitalexperte bewarb sich bei der Bundestagswahl für einen Platz im Deutschen Bundestag

Auch seine beiden Stellvertreter Armin Sedlmayr aus München und Britta Hundesrügge aus Starnberg werden nicht mehr kandidieren. Für den Vorsitz wolle Schmidt dem Parteitag eine Doppelspitze vorschlagen. Bisher einzige Kandidaten dafür seien Gemeinderat Ajay Singh aus Inning und die Fraktionsvorsitzende im Bezirkstag, Gräfin Barbara Baudissin-Schmidt.

Im vergangenen Jahr bewarb sich der Digitalexperte bei der Bundestagswahl als Direktkandidat für einen Platz im Deutschen Bundestag, landete aber bereits bei der Aufstellung der Landesliste auf einem hinteren Platz, der ihm wenig Aussicht auf Erfolg bot. „Heute muss ich sagen“, so Schmidt, „bin ich froh darüber.“ Die Arbeit in Berlin habe einige Vor- und viele Nachteile. Der Politik bleibt er trotzdem treu: „Ich liebe Politik und werde immer für Chancengleichheit, für die Rettung unseres Planeten, für freies Unternehmertum, gegen Bürokratie und Autokratie und vor allem für Freiheit kämpfen.“