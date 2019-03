Für die Zukunft: Oberhaching verdoppelt seine Schulden

Die nächste Generation wird Oberhachings neue Schulden wohl bezahlen müssen - soll aber auch davon profitieren.

Oberhaching – Drei Tage im Januar setzte sich der Oberhachinger Haupt- und Finanzausschuss mit dem Haushalt 2019 auseinander und rückten jedem Posten mit gespitztem Rotstift zu Leibe. Nun entschied der Gemeinderat über das umfangreiche Zahlenwerk. Das vergangene Jahr konnte mit einem satten Plus von 6,5 Millionen Euro abgeschlossen werden, und damit war der Sollüberschuss mehr als doppelt so hoch wie geplant. Parallel konnte der bestehende Schuldenstand von 21,1 Millionen Euro durch Tilgungsleistungen um eine knappe Million auf 20,2 Millionen Euro gesenkt werden. Eine für 2018 eigentlich geplante Kreditaufnahme war daher nicht nötig.

Die Freude über diese guten Nachrichten war aber getrübt, da im Haushalt dieses Jahres eine neue Kreditaufnahme von 19,6 Millionen Euro eingeplant ist, um anstehende Investitionen schultern zu können. Dies würde den Schuldenstand der Gemeinde fast verdoppeln. Zu Buche schlagen vor allem eine Einlage in die Gemeindewerke Oberhaching in Höhe von 5,8 Millionen Euro für den Bau der Energiezentrale im Gewerbegebiet sowie Förderanlagen in der Geothermie. 3,5 Millionen Euro wird die Sanierung der Kyberghalle kosten und 1,5 Millionen Euro letzte Arbeiten am Neubau der Deisenhofener Grundschule. Zudem hält die Gemeinde 5,2 Millionen Euro für möglichen Grunderwerb bereit und steckt 1,5 Millionen Euro als Kapitaleinlage in das Kommunalunternehmen Grundstücksverwaltung Oberhaching.

Wie Kämmerer Paul Fröhlich erläuterte, sind im Haushalt auch Straßensanierungen eingearbeitet, die erst 2020 durchgeführt werden und damit auch dann erst als Kosten anfallen. Doch sie sollen in diesem Jahr geplant und ausgeschrieben werden, um günstige Preise bei den Firmen zu erzielen. Insgesamt geht es um einen Betrag von 2,3 Millionen Euro.

Fröhlich betonte, dass in nachhaltige Projekte investiert werde, deren Früchte nachkommende Generationen ernten können. „Die Schulden werden auch noch die nächste Generation betreffen. Doch bei der Größe der Projekte, wie eine neue Grundschule oder Versorgung mit geothermischer Energie, müssen auch diese ihren Beitrag leisten“, sagte er.

Allein in die Geothermie wurden von 2006 bis 2018 über 41 Millionen Euro investiert, in Rohrleitungen, Grundstücke und Gebäude. Auch für den Neubau der Deisenhofener Grundschule musste Oberhaching mit über 24 Millionen Euro tief ins Gemeindesäckel greifen. Fröhlich betonte jedoch, dass die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraft leistungsfähig bleibe und im Verwaltungshaushalt hohe Überschüsse erziele.

Zukunfts-Investitionen in Klimaschutz, Bildung und Wohnungsbau

Anja Wille (CSU) betonte, dass dies trotz der zu erwartenden Kreditaufnahme der richtige Weg sei, da mit Klimaschutz, Bildung und Wohnungsbau in die Zukunft investiert werde. Dem stimmte auch Margit Markl (SPD) zu, die hervorhob, dass vor allem ein sorgsamer Umgang mit Grundstücken den Handlungsspielraum der Gemeinde erhalte. Johannes Ertl (WGO) dagegen trieb die Sorge um, dass die Gewerbesteuer weiterhin sprudelt und das Zinsniveau niedrig bleibt. „Den Schulden stehen sicher Werte gegenüber, aber diese sind gebunden.“ Dem hielt Monika Straub (Grüne) entgegen, dass es wichtig sei für künftige Generationen Werte zu schaffen. Bürgermeister Stefan Schelle erklärte, dass er verstehe, wenn manch einer „ein mulmiges Baugefühl“ habe, dass die Finanzlage Oberhachings aber trotz Schulden solide sei. „Derzeit überschneiden sich Investitionen und es steckt viel Geld im Grunderwerb, das nimmt uns aber keiner mehr. Und ein Blick auf andere Gemeinden zeigt, welche Schwierigkeiten diese ohne nötigen Grundbesitz haben.“ Der Haushalt wurde einstimmig befürwortet.