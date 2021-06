Wird der Kirchplatz bald zur Fußgängerzone?

Antrag der Grünen

Von Birgit Davies schließen

Würde es der charmanten Atmosphäre am Oberhachinger Kirchplatz gut tun, wenn dort am Wochenendes eine Fußgängerzone entsteht und Autos nicht durchfahren könnten? Die Fraktion Die Grünen sieht das so und beantragt daher jetzt eine temporäre Fußgängerzone für den Kirchplatz zunächst auf Probe im Juli und August.

Oberhaching - Bereits in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses am nächsten Dienstag steht das Thema auf der Agenda. Wie Sabine Hillbrand (Grüne) sagt, „würde auf diese Weise das Ortszentrum stärker zu einem Ort der Begegnung, wo sich alle Generationen treffen, die Kinder auf der Straße unbesorgt spielen und die Erwachsenen auf Bänken verweilen und ins Gespräch kommen könnten“. Auch örtliche Vereine hätten die Möglichkeit, eigene Aktionen auf die Beine zu stellen. „Eine Fußgängerzone würde die notwendige Beruhigung des Verkehrs mit sich bringen und sich positiv auf die Gastronomie vor Ort auswirken.“

Geschäftsleute sind zwiegespalten

Dem stimmt Mikele Coscia vom Restaurant „Il Mercatino“ direkt am Kirchplatz zu. Er betont jedoch gleichzeitig, dass auch die Belange der anderen Einzelhändler dort in Betracht gezogen werden müssen, bevor eine Entscheidung gefällt werden kann.

Ulrike Bigott, Inhaberin der Apotheke am Kirchplatz und Vorstandsmitglied im Gewerbeverband Oberhaching (GVO) sagt, dass „sich der GVO eher zurückhaltend zu diesem Thema positioniert“. So müssten die Interessen der Anlieger, die ja auch am Wochenende zu ihrer Wohnung kommen möchten, der Einzelhändler, Dienstleister oder Ärzte, deren Patienten zum Teil mit dem Auto möglichst nah an die Praxis heranfahren müssen, berücksichtigt werden. Den Kirchplatz für Veranstaltungen kurzfristig zu sperren, wie am Freitagnachmittag zum Bauernmarkt, beim Christkindlmarkt oder dem Erntedankfest, stellt aber kein Problem dar und ist schon erprobt. „Wir sehen außerdem das Pkw-Aufkommen als nicht so dramatisch an, als dass Handlungsbedarf besteht.“

Eher kritisch sieht Sabrina Beckenlehner, Mitarbeiterin bei der Bäckerei Kuhn am Kirchplatz, die Idee. „Dadurch werden wir sicher weniger Kundschaft haben, da die Leute gerne im Vorbeifahren einen kurzen Stopp machen, um sich mit Semmeln oder Sandwiches zu versorgen.“