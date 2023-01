Gelungenes Auferstehen des Kammermusikfestivals: Altes Wien in Blüte

Von: Andrea Kästle

Teilen

Geschichten von der fröhlichen Apokalypse und von einer Stadt, in deren intellektuellem Zentrum, dem Café Central, damals 250 Zeitungen in 22 Sprachen aufliegen: Aglaia Szyszkowitz mit den Musikern Jiri Barta, Peter Clemente (nicht zu sehen: Isabel Lhotzky am Flügel). © Andrea Kästle

Rund 300 Besucher im Forstnersaal genossen jetzt das Kammermusikfestival und die tolle Darbietung mit dem einstigen Wien im Zentrum.

Oberhaching – Karl Kraus verzweifelte einerseits an der Stadt, die er sich zum Leben ausgesucht hatte, von der er aber andererseits auch wusste: „Die Straßen Wiens sind mit Kultur gepflastert, die Straßen anderer Städte mit Asphalt.“ Gleichzeitig machte Arthur Schnitzler, schön wie er war, klug wie er schrieb, in den Salons von Berta Zuckerkandl von sich reden und veranlasste den so gewitzt in viele Richtungen denkenden Sigmund Freud, ihm, dem Schriftsteller zu schreiben: „Ich habe den Eindruck gewonnen, daß Sie durch Intuition – eigentlich aber in Folge feiner Selbstwahrnehmung – alles das wissen, was ich in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe.“

Goldenes Zeitalter

Wien um die Jahrhundertwende vor dem Ersten Weltkrieg: ein irgendwie goldenes Zeitalter, jedenfalls ein „Zeitalter der Sicherheit“, wie Stefan Zweig rückblickend wehmütig schrieb. Gleichzeitig eine „fröhliche Apokalypse“, wie Hermann Broch die vielleicht letzten Jahre überhaupt bezeichnet hatte, in denen noch an so etwas wie Zukunft geglaubt worden ist. Genau davon handelte jetzt die Eröffnung des 15. Oberhachinger „Festivals für Kammermusik, Literatur und Weltmusik“ - auf das die Fangemeinde, die die Traditionsveranstaltung längst hat, wegen Corona drei Jahre hatte warten müssen.

Rund 300 Besucher im Forstner wollten nach zwei sehr vergnüglichen Stunden lang nicht aufhören zu klatschen. Man hatte sie anhand von Texten – wie immer klug zusammengestellt von der ehemaligen Kulturamtsleiterin Eva Hofmann – und dazu passender Musik erlebt, gespielt von Isabel Lhotzky, Peter Clemente und Jiri Barta. Man merkte, wie sehr dieser literarisch-musikalische Auftakt zu drei Tagen Programm für Familien und Literatur- wie Musikbegeisterte vermisst worden ist.

Gut 100 Jahre zurückgeblättert

Bereitwillig hatte man sich an die Donau entführen lassen von der österreichischen Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, die das Feuilleton, das Hofmanns Texte ja immer sind, vortrug. Und gut 100 Jahre zurück in der Zeit. Man begegnete dort natürlich dem dauerätzenden Karl Kraus, der mehr als lebenslustigen Alma Mahler, die sich schnell erholt hatte vom Tod des ersten Mannes. Gustav Mahler war in der Stadt, ehe man ihm dort dann „a schöne Leich“ bescherte, schon 1907 verabschiedet worden – als er nämlich für ein Engagement nach New York aufbrach. „Die Leute standen alle schon da, die Hände voll Blumen, die Augen voll Tränen“, erinnerte sich Alma später; vier Jahre später, zurück in Wien, starb er. Seine Witwe wurde ziemlich schnell von Oskar Kokoschka unter anderem in 400 Liebesbriefen umworben, entschied sich dann aber doch lieber für Bauhaus-Gründer Gropius. Fürs erste.

Sigmund Freud findet klare Worte

„Auch wir besitzen plötzlich einen Dichter, der die Seelenart dieser Zeit schimmernd entstehen lässt“, teilte Berta Zuckerkandl, die einen der führenden Salons der Stadt betrieb, ihrer Schwester mit. Schnitzler hat spätestens im „Leutnant Gustl“, der aber an dem Abend nicht erwähnt wurde, den inneren Monolog zur Literatur erhoben. Er wurde schnell gehypt; während Operettensänger Alexander Girardi definitiv die falsche Frau erwählte, und Freud mit „meinen Wienern“ haderte, von denen er sich wünschte, sie hätten einen gemeinsamen Riesenhintern, „um sie mit einem Stock alle ausklopfen“ zu können.

Man war versucht, während man sich freute an den vielen netten Anekdoten, in große Melancholie zu versinken. Zusammen mit Stefan Zweig, der in der „Welt von Gestern“ voller Wehmut ans Wien seiner jungen Jahre zurückdenkt. In dem es Hunderte von Kaffeehäusern gab, in dem das Kaffeehaus der Kaffeehäuser das Café Central war. In dem 250 Zeitungen in 22 Sprachen auslagen, in dem Stammgast Peter Altenberg, Schriftsteller, fröhlich jeden anpumpte, der ihm begegnete. Als mal Karl Kraus antwortete, er habe das Geld jetzt auch grad nicht, meinte er munter: „Ich kann’s Dir borgen“, weshalb es vielleicht wenigstens Kraus nicht gewundert haben dürfte, dass Altenberg umgerechnet eine halbe Million Euro hinterließ.

Wiener können engstirnig sein

Aber gleichzeitig erfuhr man an dem Abend auch, dass Wiener eng und engstirnig sein konnten. Die Sezession von Joseph Maria Olbrich jedenfalls schimpften sie eine „assyrische Bedürfnisanstalt“, und das Wohnhaus, das Adolf Loos, der das Ornament hasste, an den Michaelerplatz pflanzte, fand auch der Kaiser so schrecklich, dass er den Blick dorthin von der Hofburg aus verhängen ließ. Und in den Vorstädten jenseits des Gürtels war ohnehin die Armut daheim, verzechten die Leute in den Beislsn, den Tschocherln, den Wirtshäusern, die es an jeder Ecke gab, das Geld, das sie nicht hatten.

Tragödien blieben nicht aus

Ansonsten? Blieben die Tragödien nicht aus. In der Nacht zum 30. Januar 1889 nahmen sich Kronprinz Rudolf und seine Geliebte Mary im Jagdschloss Mayerling das Leben, woraufhin das „Nockerl“, Rudolfs Kutscher Josef Bratfisch, der immer so fröhlich gewesen war und pfeifen konnte wie kein Zweiter, traurig verstummte. Und dann starb ja schon mitten im Krieg der greise Kaiser. „Es schien mir“, schrieb rückblickend Bruno Kreisky, der als Fünfjähriger die Trauerfeierlichkeiten miterlebte, „als fülle sich die ganze Welt mit Schwarz. Was mochte jetzt werden?“ Gute Frage.