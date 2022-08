Glasfaser bis in den letzten Winkel von Oberhaching

Von: Birgit Davies

In Oberhaching sollen auch die Haushalte in den kleinen Gemeindeteilen mit schnellem Internet versorgt werden. (Symbolfoto) © Sina Schuldt

Im Zuge des Glasfaserausbaus beschäftigte sich jetzt der Gemeinderat Oberhaching mit einem aktuell erstellten Markterkundungsverfahren, um im Detail zu herauszufinden, wo im Gemeindegebiet noch Nachbesserungen nötig sind.

Oberhaching - In Oberhaching selbst wurden im Rahmen der Verlegung der Rohre für das geothermische Fernwärmenetz parallel Leerrohre für Glasfaser in die Erde gebracht. Dies war jedoch in den Altgemeinden nicht möglich, da dort keine Fernwärme verlegt wurde. Daher ist das Netz technisch dort anders aufgebaut worden, jedoch nicht stabil und auch nicht ausreichend. Förderprogramme konnten zu diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden, da dazu wiederum die Versorgung zu gut war.

Mehr als 400 Haushalte haben Bedarf

Mittlerweile gab es im Bereich Förderung Neuerungen, weswegen die Gemeinde das adressgenaue Markterkundungsverfahren eingeleitet hat. Von rund 4000 Adressen sind 432 nicht entsprechend ausgerüstet, wären jedoch förderfähig. Beim Ausbau gäbe es zwei Möglichkeiten: zum einen könnte ein Unternehmen den Ausbau selbst tätigen, oder aber die Gemeinde übernimmt dies und verpachtet dann an ein Telekommunikationsunternehmen. Damit bliebe das Netz in der Hand der Gemeinde.

Kosten von bis zu sieben Millionen Euro

Da die Adressen sehr versprengt sind, würden jedoch Kosten in Höhe von sechs bis 7,1 Millionen Euro entstehen. Durch die mögliche Förderung würden davon 50 Prozent der Bund und 30 Prozent das Land tragen. Damit läge der Eigenanteil der Gemeinde bei 1,1 bis 1,3 Millionen Euro. Auf Nachfrage von Simon Sainer (WGO), ob die Hauseigentümer an den Kosten für die Rohrverlegung bisher beteiligt wurden, erklärte die Verwaltung, dass dies nicht der Fall sei. Der Hausanschluss selbst wird nicht gefördert. Ziel der Gemeinde ist es, bereits im kommenden Jahr mit dem geförderten Ausbau des Breitbandnetzes beginnen zu können. Für weitere Schritte werden nun die Gemeindewerke Oberhaching einbezogen.