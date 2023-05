Großer Breitbandausbau in Oberhaching startet

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle: In Oberhaching steht die Breitbandversorgung an. © DPA

Die Gemeinde Oberhaching treibt den Breitbandausbau voran und hat jetzt einen Kooperationsvertrag mit M-net unterschrieben.

Oberhaching – Die Gemeinde Oberhaching treibt den Breitbandausbau voran. Größtenteils gefördert durch den Freistaat Bayern werden in den kommenden zwölf Monaten die Ortsteile Kreuzpullach, Oberbiberg, Jettenhausen und Gerblinghausen sowie die Bereiche „Waldsiedlung“, „An der Römerstraße“ und „Im Loh“ an ein hoch leistungsfähiges Glasfasernetz angebunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Den Ausbau und Betrieb des Glasfasernetzes bewerkstelligen die M-net Telekommunikations GmbH (M-net) und ihr Partner, die Gemeindewerke Oberhaching. Am Freitag unterzeichneten Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) und Regionalmanagerin Sandra Stiedl von M-net einen entsprechenden Kooperationsvertrag.

Gemeinde investiert rund eine Million Euro

Abzüglich der Förderung durch den Freistaat, investiert die Gemeinde in den weiteren Breitbandausbau rund eine Million Euro aus eigenen Mitteln. Damit können sich weitere 500 Haushalte und Gewerbetreibende an knapp 250 Adressen an das Glasfasernetz der Gemeindewerke Oberhaching anschließen lassen. Der Ausbau umfasst die Verlegung der Hauptleitung in die Ortsteile und der Glasfaser in den Straßenzügen bis an die Grundstücksgrenzen. Der jeweilige Hausanschluss ist separat von den Anliegern selbst bei den Gemeindewerken zu beantragen und kostet bei einer Mitverlegung im Rahmen der Tiefbauarbeiten 3100 Euro brutto.

Infoveranstaltung am 23. Mai

Alle Einzelheiten zum Breitbandausbau, zu den Hausanschlüssen und zu den Tarifmodellen werden bei einer Informationsveranstaltung von Gemeinde, Gemeindewerken und M-net am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr, im Bürgersaal Forstner vorgestellt. Dort stehen die Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.

