Handwerk mit Handicap: Betriebe in der Krise

Hohe Preise müssen die Handwerker am Ende auf Kunden abwälzen: Installateurin Renate Gojczyk merken geschäftlich die aktuelle Unsicherheit. © MIC

Rohstoffmangel, Lieferprobleme, Spritpreise: Viele Betriebe im Landkreis sind in der Krise. Wie geht es jetzt weiter?

Landkreis – Ohne das passende Kabel kann Elektriker Udo Guist aus Unterföhring nichts reparieren. „Materialmangel ist das Schlimmste für einen Handwerker“, sagt er, „da kann ich meine Arbeit nicht machen.“ Einen Stromverteiler habe er früher, also vor zwei Jahren, noch innerhalb eines Tages bekommen – jetzt wartet er bis zu sechs Wochen darauf.

Lieferengpässe, wie sie Elektriker Guist erlebt, sind dabei nur ein Faktor, der Handwerkern die Arbeit gerade erschwert. Hinzukommen Rohstoffmangel oder jetzt die explodierenden Sprit-Preise. Und das trifft nicht nur kleinere Betriebe, die schwerer an Kabel und Co. kommen. Selbst die Konzerne der Automobilindustrie haben Probleme in der Fertigung: Chipmangel, Kurzarbeit und der Krieg – all das behindert Betriebe, die in den globalisierten Markt eingebunden sind.

„Seit der Ukraine-Krise keine Kabelbäume“

„Seit der Ukraine-Krise werden keine Kabelbäume mehr geliefert“, sagt Fahrzeugbauer Thomas Jännert. Die Probleme merkt er in seinem Kirchheimer Betrieb vor allem in Form von Lieferverzögerungen und Preissteigerungen. „Ich kriege jetzt Autos geliefert, die eigentlich letzten Mai hätten kommen sollen“, sagt Jännert. Auch Rohstoffe wie Alu, Holz, Stahl oder Kunststoffe sind knapp. Wenn sie dann geliefert werden, kosten sie das drei- bis vierfache im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie.

„Bei Produkten wie Sanitärteilen, Boilern, Kesseln bekommen wir fast monatliche Preiserhöhungen“, bestätigt auch die Oberhachinger Installateurin Renate Gojczyk. rund 25 Prozent seien die Kosten in den letzten zwei Jahren gestiegen. Viele hätten aktuell wegen des Ukraine-Krieges Angst vor Energieknappheit. Plötzlich wollen fast alle ihrer Kunden weg von Öl und Gas, hin zur Geothermie. Das ist einerseits gut, da es volle Auftragsbücher bedeutet, andererseits ist die Installation der Anlagen eine einmalige Sache. „Für uns wäre es schon gut, wenn die Gaskessel weiter betrieben würden“, sagt Renate Gojzyk, „da fallen dann auch in der Folge noch Wartungen an.“

Fahrzeugbauer Thomas Jännert. © MIC

Was alle Betriebe in dieser unsicheren Zeit gleichermaßen trifft, ist die erschwerte Planbarkeit. Es ist kaum vorherzusehen, wie sich die Preise für Rohstoffe weiter entwickeln. Dementsprechend schwierig ist es, den Kunden Kostenvoranschläge zu machen. „Wir können bindende Preisangebote nur noch für einen Monat machen“, sagt Gojczyk. Bisher haben sie ihre Preise noch nicht erhöht, aber langfristig müssten die gestiegenen Kosten auf die Kunden umgelegt werden. Auch Fahrzeugbauer Jännert kämpft mit verbindlichen Berechnungen. „Ich muss für nächstes Jahr Preisangebote machen, das geht momentan aber nur unter Vorbehalt“, sagt er. Wenn die Preise dann wesentlich steigen, müsse auch er nachverhandeln.

„Alle meine Kunden hängen am Sprit!“

Die hohen Spritpreise treffen logischerweise auch ihn hart. „Alle meine Kunden hängen am Sprit!“ Außerdem macht sich Jännert Sorgen um seine Angestellten, die jeden Tag nach Kirchheim fahren müssen. „Wenn es noch länger so weiter geht, können meine Mitarbeiter irgendwann das Benzin nicht mehr zahlen.“

Die steigenden Treibstoffpreise beunruhigen alle Handwerker, die mit ihrem Auto teils weite Strecken zu ihren Kunden fahren müssen. Die Kosten für eine Fahrt haben sich verdoppelt. Installateurin Gojczyk sieht die Politik nun in der Pflicht, etwas zu unternehmen. „Die Politiker müssen ja nicht tanken“, sagt sie und fordert Entlastungen wie es etwa mit dem Heizkostenzuschuss für Privatpersonen bereits passiert ist. Denn Energiekosten abseits der Spritpreise sind nicht zu unterschätzen. Fahrzeugbauer Jännert heizt sein Firmengebäude mit Öl. Eigentlich wollte er jetzt tanken – aber jetzt schaut er erst einmal, wie weit er mit seinen Vorräten dieses Jahr noch kommt. „Es würde jetzt 20 000 Euro mehr kosten als im Vorjahr – nur für Heizöl!“