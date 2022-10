Hochwasser: Dieses Gebiet ist in Oberhaching besonders gefährdet

Von: Birgit Davies

Wo ist die Gefahr von Überschwemmungen besonders groß? Das hat die Gemeinde Oberhaching jetzt analysiert. © Symbolbild: Soeren Stache

Wie hoch ist die Gefahr bei Unwetterlagen in Oberhaching, und welche Ortsgebiete sind besonders gefährdet vom Hochwasser? Darum ging es jetzt im Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Oberhaching – Einem Starkregen mit kräftigem Hagel innerhalb von Minuten wie im Juni vergangenen Jahres in Oberhaching ist man so gut wie ausgeliefert. Die Abwasserschächte waren binnen kürzester Zeit verstopft, Eis und Wasser flossen die Straßen entlang, drückten in Keller und ruinierten zahlreiche Gärten. Wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses mitteilte, wären bei einem Hochwasser vor allem die Gebäude betroffen, die nahe am Hachinger Bach liegen.

Rund um den Talanger staut sich das Wasser

Entsprechende Szenarien wurden bereits mit Fachleuten vor über zehn Jahren berechnet und zeigten, dass sich insbesondere im Areal rund um den Talanger das Wasser stauen würde. Aber auch etwas weiter südlich im Tal könnten noch Häuser überschwemmt werden. Bei einer Regenmenge von 150 Litern in 48 Stunden würde dies bei knapp 30 Gebäuden vollgelaufene Keller bedeuten. In neueren Studien, die bei einer Überschwemmung einen „Klimazuschlag“ einberechnen und von 200 Litern Niederschlag in 48 Stunden ausgehen, wären rund 40 Häuser betroffen.

Hachinger Bach kann sehr viel Wasser aufnehmen

Wie Martin Weidenhiller vom Umweltamt erläuterte, ist die Situation in Oberhaching aber nicht mit dem Gebiet an der Aar zu vergleichen, da das Tal dort einen V-Ausschnitt bildet und daher das Wasser deutlich schneller und gewaltiger fließt. Das Tal in Oberhaching hat eine U-Form, die das Wasser besser verteilt und es daher nicht so reißend und hoch werden könne. Zudem könne der Hachinger Bach selbst sehr viel Regenwasser aufnehmen und sofort abtransportieren. „Trotzdem heißt es für die Menschen, die dort leben, dass ihre Häuser entweder ohne Keller bleiben oder dieser in einer dichten Betonwanne liegt“, meinte Bürgermeister Stefan Schelle (CSU).

Größere Probleme wird es nach den Worten Weidenhillers in den nördlich von Oberhaching gelegenen Gemeinden wie Taufkirchen, Neubiberg und auch München geben. Neueste Berechnungen sollen spätestens zu Beginn des nächsten Jahres vorliegen. Möglichkeiten, um Abhilfe zu schaffen, sind derzeit nicht in Sicht.