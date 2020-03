Motor des gesellschaftlichen Lebens

Ohne den Kulturverein Oberhaching wäre das kulturelle Angebot in der Gemeinde ärmer. Viele der Veranstaltungen sind längst zur beliebten Tradition geworden, heuer kann der Verein stolz auf 30 Jahre Engagement in Sachen Kultur zurückblicken.

Oberhaching – Gefeiert wird am 14. März mit Mitgliedern und geladenen Gästen bei einem bunten Programm. Grund zum Feiern gibt es heuer auch anlässlich der Film- und Fototage: die Veranstaltung lockt seit 20 Jahren Besucher nicht nur aus Oberhaching an.

Das Ziel, das kulturelle Leben im Ort zu fördern, fassten elf Frauen und Männer an einem Mittwoch, am 14. März vor 30 Jahren.Irmgard Etlinger war die erste Vorsitzende des neuen Vereins, Josef Erl ihr Stellvertreter. „Bald nach der Gründungsversammlung traf man sich zum Stammtisch im Nebenzimmer Hotel Hachinger Hof. Hier wurde nach geeigneten Veranstaltungen gesucht, um neue Mitglieder zu animieren und auf den Verein aufmerksam zu machen“, berichtet die jetzige Vorsitzende Monika Waschin, die seit zehn Jahren im Amt ist. Sie und Gerhard Waschin seien damals neugierig auf den neu gegründeten Verein gewesen, erinnert sich die Oberhachingerin. Bald organisierten die beiden Veranstaltungen und wurden 1991 als Beirat und Kassenprüferin gewählt. Ein Jahr später wurde Gerhard Waschin Vorsitzender, seine Frau Schriftführerin. „24 Mitglieder waren zu dem Zeitpunkt in dem Verein. „Da habe ich noch mit der Schreibmaschine die Einladungen und handschriftlich die Adressen auf die Kuverts geschrieben“, erzählt Monika Waschin, bis ein von Ehrenmitglied Silvia Fröhler gespendeter Computer die Arbeit erleichterte.

Berühmte Musiker wurden Mitglied

Auch was die Veranstaltungen angeht, gab es rasch Fortschritte, denn örtliche Musiker boten Konzerte an und wurden selbst Mitglied im Kulturverein – darunter der Jazzpianist und Komponist Bernd Lhotzky, Sänger, Musiker und Liedermacher Peter Tilch, die Pianistin Hanni Bardehle-Feilmeier und Sopranistin Lara Kucharsky.

Einen von den dreien, Bernd Lhotzky verbindet eine große Liebe mit den alten Tonträgern.

Seit mehr als 20 Jahren gehörten regelmäßige Ausstellungen zum Programm des Vereins. Mit Bedauern verweist die Vorsitzende auf die Einstellung des Oberhachinger Kunstpreises, der seit 2009 fünf Mal mit der Münchner Bank als Sponsor, anfangs jährlich, später dann alle zwei Jahre, vergeben wurde. Die Bank habe sich „als Sponsor zurückgezogen“, so die Vorsitzende. „Vielleicht ergibt sich wieder eine Möglichkeit, die Künstler zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten, wenn sich ein neuer Sponsor findet.“ Eingestellt wurde auch der Jazz-Frühschoppen, da sich nach verschiedenen Gasthäusern „leider kein geeignetes Wirtshaus“ als Veranstaltungsort mehr findet.

Ein Erfolg jagt den nächsten

Vielfältig gesteckt sind die Aktivitäten des Vereins trotzdem weiterhin – etwa bei den monatlichen Stammtischen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und dem Literatur-Gesprächskreis. Erfolgsgeschichte schreiben auch die Film- und Fototage, die heuer wie der Verein selbst Jubiläum haben und zum 20. Mal stattfinden. Sie seien über Gemeindegrenzen „sehr bekannt“, freut sich Waschin. „Es kommen Film-und Fotoclub-Mitglieder, Hobby-Filmer, aber auch Profis, die sich an den qualitativ hochwertigen Filmen erfreuen.“ Außerdem präsentiert der Foto- und Filmclub Fürstenfeldbruck jedes Jahr eine Ausstellung, heuer lautet das Thema „Die Farbe Rot“.

Die Film- und Fototage

finden am 7. und 8. März im Bürgersaal beim Forstner in Oberhaching statt. Nach der Begrüßung um 13 Uhr am Samstag sind um 13.30 Uhr „Multimedia-Shows“ 3D-Fotografie zu sehen, von 15 Uhr bis etwa 18.30 Uhr werden Filme aus unterschiedlichen Genres gezeigt. Beginn am Sonntag ist um 13.30 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.