Reitstall im Herzen Oberhachings schließt

Noch in dieser Woche wird der Reitstallbetrieb am Klarer Hof eingestellt. Die Pf erde werden dann in anderen Ställen unterbracht sein.

Reitbetrieb am Klarer Hof hört auf

von Birgit Davies schließen

Den Reitstallbetrieb am Klarer Hof, direkt am Kirchplatz, gibt es bald nicht mehr. Bereits Ende dieser Woche werden die letzten Pferde in neue Unterstellplätze gebracht.