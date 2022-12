Zwischen Tränen und verschlossenen Türen: Gerichtsvollzieher sprechen über ihre Arbeit

Von: Laura May

Akten zu Schuldner-Verfahren stapeln sich in den Büroräumen der Gerichtsvollzieher. Symbolfoto: © Stefan Roßmann

Im Landkreis München kommt es immer wieder zu Zwangsräumungen. Für alle Beteiligten ist das sehr belastend.

Oberhaching – 59 Menschen hat die Wohnungsnotfallhilfe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Landkreis München 2021 zu Zwangsräumungen beraten. Ein Thema, dass vielen Betroffenen unangenehm ist., die aber ohne Hilfe nicht mehr aus ihrer Notsituation herauskommen.

Hilfe in letzter Sekunde

In einzelnen Fällen gelang es durch AWO-Unterstützung, in letzter Sekunde die Wohnung zu retten, weil Jobcenter oder Landratsamt sich zu einem Mietschuldendarlehen durchringen konnten, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerichtsvollzieher und Möbelpacker zogen sich in diesen Fällen wieder zurück. Intensiver Austausch zwischen Landratsamt, Kommunen, Angestellten und Ausführenden kann also angespannte Situationen im Vorhinein entschärfen.

Workshops zum Thema

Wenn ein Gerichtsvollzieher erst einmal vor der Tür steht, laden ihn wohl die wenigsten Menschen auf ein Pläuschchen ein. Im Rathaus Oberhaching hatten zwei Vollzieher des Amtsgerichtes München im Rahmen eines Workshops nun die Möglichkeit, einmal ihre Sicht der Dinge darzustellen. 30 Mitarbeiter aus 22 Kommunen diskutierten dort offen mit ihnen über das Thema Zwangsräumungen – eine Situation, die für alle Beteiligten schwer ist. Am meisten natürlich für Betroffene, die gezwungen werden, ihre Wohnungen zu verlassen. Doch auch für kommunale Angestellte und Gerichtsvollzieher sind Zwangsräumungen keine einfache Angelegenheit.

Manchmal muss die Polizei dabei sein

Organisiert hat den Workshop Stefan Wallner, Leiter der AWO-Wohnungsnotfallhilfe. Eingeladen waren alle Gemeinden des Wohnungslosenberatungsverbunds-Süd-West-Nord. Gemeinsam konnten die Beteiligten darüber sprechen, wie man mit Ausnahmesituationen bestmöglich umgeht. „Auch für uns ist die Räumungssituation belastend“, gaben die Gerichtsvollzieher zu. Bei den Räumungen komme es immer wieder zu schwierigen Momenten mit den betroffenen Personen. In Ausnahmefällen sei bei den Räumungen sogar die Polizei dabei, um Eskalationen zu verhindern.

Wogen schon im Vorfeld glätten

Die AWO versucht, durch ihr Beratungsangebot schon im Vorfeld Wogen zu glätten. Seit mehreren Jahren nimmt sie mit Menschen, die ihre Wohnung verlieren vor der Räumung Kontakt auf, besucht sie, bietet Hilfe an und ist auch bei den Räumungen mit dabei. Die Reaktionen auf das AWO-Hilfsangebot seien unterschiedlich und reichen von Tränen bis hin zu zugeschlagenen Türen. „Die meisten aber sind dankbar, dass einfach jemand an ihrer Seite ist und sie durch den schweren Prozess der Zwangsräumung begleitet“, so Wallner.

Zuständigkeit in Stadt und Land

Wie viele Menschen im Landkreis von Zwangsräumungen betroffen sind? Dazu gibt es laut Amtsgericht München keine genauen Zahlen, wie Pressesprecher Martin Swoboda gegenüber dem Münchner Merkur erklärt: „Für viele Gerichtsvollzieher besteht eine Zuständigkeit für Stadt und Landkreis München.“ Daher existieren keine getrennten Zahlen für den Landkreis. In Stadt und Landkreis zusammen wurden 2021 insgesamt 467 zwangsgeräumt. Bei über einem Drittel der beantragten Vollstreckungen (2021: 831) wurde eine Lösung gefunden und eine Zwangsräumung verhindert.