„Völlig unterschätztes Gremium“: Darum will Stefan Schelle in den Bezirkstag

Von: Charlotte Borst

Teilen

„Mich motiviert meine christlich-soziale Grundeinstellung“: Bürgermeister Stefan Schelle. © robert brouczek/Archiv

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle will in den Bezirkstag. Bei den Wahlen am 8. Oktober tritt er an. Im Münchner Merkur erklärt er, was ihn zur Kandidatur bewogen hat.

Landkreis/ Oberhaching – Die CSU hat sich vor der Bezirkstagswahl neu aufgestellt. Die Kreisvertreter haben im Stimmkreis München-Land-Süd Stefan Schelle als Direktkandidat für den Bezirkstag ins Rennen geschickt. Bezirksrätin Ilse Weiß (71) aus Neuried scheidet nach 15 Jahren aus dem Gremium aus und hatte das auch schon länger angekündigt. Dass Stefan Schelle am 8. Oktober seinen Hut in den Ring wirft, lässt vermuten, dass der erfahrene Kommunalpolitiker vielleicht höhere Ambitionen haben könnte. Schließlich wird das Amt des scheidenden Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer (74, CSU) im November frei. Schelle ist in Oberbayern bekannt. Er ist seit 21 Jahren Bürgermeister von Oberhaching, CSU-Fraktionschef im Kreistag, Vorsitzender des Planungsverbands München, Sprecher der Bürgermeister in Oberbayern und Mitglied im Katholikenrat.

Christlich-soziale Grundeinstellung motiviert ihn zur Kandidatur

Der 59-Jährige lacht. Die Frage, ob er Josef Mederer beerben wolle, scheint ihn zu amüsieren. „Da gibt es schon andere, die mit dem Posten liebäugeln“, winkt er ab. Thomas Schwarzenberger, Bürgermeister in Krün, habe Interesse bekundet, der kandidiert auf Platz 1 der CSU-Liste. Was Schelle motiviert? „Meine christlich-soziale Grundeinstellung. Das gebe ich offen zu.“ Ihn interessiert die soziale Ausrichtung des Bezirks. „Der Bezirkstag ist eines der am meisten unterschätzten Gremien“, sagt Schelle. Der Bezirk unterhält Fachkliniken, Förderschulen, Krisendienste, Notfall-Telefone, Werkstätten, Wohnheime, ist Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung oder psychischen Problemen und unterstützt alte Menschen.

Landkreis München einer der größten Geldgeber für wichtige soziale Aufgaben

Der Jahresetat liegt bei 2,4 Milliarden Euro. Der größte Teil wird für den Sozialhaushalt ausgegeben. „Der finanzstarke Landkreis München ist mit 187,8 Millionen Euro einer der größten Geldgeber für die wichtigen sozialen Aufgaben“, darin sieht Schelle eine große Verantwortung: „Wenn unsere Steuerkraft sinken würde, hängt davon viel ab, wir finanzieren die Hilfen für die Schwächsten der Gesellschaft mit.“

Oberhaching setzt integrative Projekte um

Damit Menschen mit Behinderung von Anfang an dazugehören, geht Oberhaching neue Wege: „Wir starten im Herbst mit einer Partnerklasse an der Mittelschule.“ Schüler der Thea-Diem-Förderschule werden dann in einer Außenklasse in Oberhaching unterrichtet. Gemeinsam mit Gastronomin Inselkammer soll die Bahnhofsgaststätte zu einem Bistro umgestaltet werden, in dem Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz finden. „Wir haben drei gesunde Kinder“, sagt Schelle, „da ist es mir wichtig, dass wir uns für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen, engagieren, damit sie bei uns gut leben können.“ In seiner Freizeit spielt Stefan Schelle Tuba in der Blaskapelle Deisenhofen. So trifft auch die kulturelle Ausrichtung des Bezirks bei ihm auf große Gegenliebe.