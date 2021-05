Bade-Lichtblick für die Oberhachinger

Auf eine entspannte und sonnenverwöhnte Saison im Naturbad hoffen Susann Kosmalla, Erste Vorsitzende der Freunde Further Bad, sowie Zweiter Vorsitzender Peter Franke.

Der Startschuss für die Sommersaison im Naturbad Furth fällt am Freitag

von Birgit Davies schließen

Endlich eine Perspektive für die Schwimmfreunde, die im Winter keine einzige Runde drehen durften, weil alle Hallenbäder geschlossen sind. Wenigstens im Freien haben sie bald wieder Wasser um sich herum.

Oberhaching – Am Freitag, 14. Mai fällt der Startschuss für die Sommersaison im Further Naturbad. Ab dann haben Mitglieder die Möglichkeit ihre Saisonkarten zu erwerben, und demnächst, abhängig von den geltenden Hygieneverordnungen in Bezug auf Corona, sollen auch alle anderen Badegäste wieder das Schwimmbad mit Tagestickets besuchen können.

Die Mitgliedersperre könnte wegfallen

Im letzten Jahr war das Bad nur für Mitglieder offen aufgrund der Pandemie. Jetzt hofft man im Verein wieder auf einen fröhlichen Badebetrieb. „Realistisch gesehen, rechnen wir aber mit einer Öffnung frühestens Anfang oder Mitte Juni. Aber wir bleiben optimistisch. Eigentlich fehlen nur noch Sonnenschein und möglichst niedrige Corona-Zahlen“, meint Peter Franke, Zweiter Vorsitzender der Freunde Further Bad, die als Verein das Schwimmbad ehrenamtlich betreiben. Dies soll auch gewährleistet werden durch eine gründliche Sanierung des Schwimmbeckens, die während der Osterferien durchgeführt wurde. „Wir haben schon seit einigen Jahren mit Zerkarien Probleme, die zwar keine gesundheitlichen Folgen haben, aber juckende rote Flecken verursachen“, erklärt Susann Kosmalla, die Vorsitzende des Vereins. Daher wurde das gesamte Becken für eine Woche abgelassen, der Kies im Kinderbecken gereinigt, die Beckenränder mit Hochdruckreiniger gesäubert und der Schlamm im Schwimmerbereich komplett abgesaugt. Mittels Schwimmbagger konnten mehrere Lkw-Ladungen Schlamm entsorgt werden. „Das war die erste große Sanierung seit der Eröffnung des Schwimmbads vor zwölf Jahren, und wir sind der Gemeinde sehr dankbar, dass sie uns bei den Maßnahmen so gut unterstützt hat“, sagte Franke.

Zerkarienproblem eingedämmt

Außerdem wurde das Pflanzareal samt Schilfgürtel, das Teilbereich des Schwimmerbeckens ist, einen Meter tief ausgebaggert und mit vielen neuen Pflanzenarten, die von Fachleuten ausgesucht wurden, hergerichtet. „Dabei sind auch Seerosen in vielen leuchtenden Farben oder Wasserhahnenfuß“, freute sich Franke. „Wir gehen davon aus, dass den Zerkarien derzeit jegliche Basis entzogen ist.“ Der Verein arbeitet gerade an einem Maßnahmenkatalog, damit dies auch so bleibt.