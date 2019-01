„Jeder kann auch selbst etwas tun“

Mehr als 100 Schüler aus Oberhaching bei Freitags-Demonstration auf dem Marienplatz

von Doris Richter schließen

Unter dem Motto „Fridays for Future“ sind am Freitag auch viele Schüler aus dem Landkreis zur Demonstration in die Münchner Innenstadt gefahren, um mehr Klimaschutz einzufordern.