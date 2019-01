Gleicher Fehler an gleicher Stelle

Gleiche Stelle, gleicher Fehler, gleicher Fahrer: Ein 28-Jähriger aus Taufkirchen ist am Dienstag zum zweiten Mal aus der Kurve kurz hinter dem Ortsschild von Oberbiberg gerutscht. Er prallte gegen einen Telefonmasten.

Taufkirchen– Wie die Polizei meldet, fuhr der BMW-Fahrer gegen 16.40 Uhr auf der Staatsstraße 2368 in südliche Richtung. Kurz hinter Oberbiberg (Gemeinde Oberhaching) verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, vermutlich weil er auf schneeglatter Straße zu schnell fuhr. Er rutschte von der Fahrbahn gegen einen Telefonmasten, blieb aber unverletzt. Den Schaden am Masten schätzt die Polizei auf 11 000 Euro. Die eintreffenden Polizeibeamten kannten den Mann bereits, er hatte am Silvestertag an gleicher Stelle mit seinem 1-er BMW den gleichen Fehler begangen. Auch damals war er vermutlich zu schnell gefahren, als er gegen 6.05 Uhr von der glatten Straße rutschte. Allerdings war damals nur am seinem BMW ein Schaden entstanden. Der 28-Jährige muss nun mit zwei Bußgeldern rechnen und sich außerdem um die Schadensregulierung kümmern, meldet die Polizei. mm