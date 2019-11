Großeinsatz in Oberbiberg: Lagerhalle von Werkstatt brennt

Mehrere Feuerwehren sind aktuell in Oberbiberg im Einsatz. Die Lagerhalle einer Autowerkstatt steht in Brand.

Oberbiberg - Die Lagerhalle einer Autowerkstatt in Oberbiberg ist am Freitagnachmittag in Flammen gestanden. Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis waren im Einsatz. Um 17.14 Uhr ging der Alarm bei der Einsatzzentrale ein. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberbiberg, Taufkirchen, Dingharting und Oberhaching sowie die Kreisbrandinspektion und der ABC-Zug rückten zur Werkstatt in der Zugspitzstraße aus.

Mit drei C-Rohren bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. Noch läuft der Einsatz (Stand: 19 Uhr). Immerhin: Bei dem Brand, teilt die Feuerwehr auf Anfrage mit, war zu keinem Zeitpunkt eine Person in Gefahr. Verletzt wurde niemand

mm

