61-Jähriger verteidigt sein E-Bike gegen Diebe - die schlagen ihn zusammen

Von: Günter Hiel

Beim Versuch, den Diebstahl seines E-Bikes zu verhindern ist ein 61-Jähriger in Deisenhofen zusammengeschlagen worden.

Oberhaching - Im Innenhof eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Deisenhofen wird ein Mann von zwei Jugendlichen brutal zusammengeschlagen - mit dieser Meldung über den Polizeinotruf hat eine Passantin am Freitag, 3. Februar, gegen 18 Uhr, Alarm geschlagen. Sofort jagten fünf Streifen der Münchner Polizei zum Tatort.

61-Jähriger blutet stark aus einer Kopfwunde

Dort trafen die Beamten auf einen 61-Jährigen mit einer 53-jährigen Angehörigen, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München. Der 61-Jährige hatte eine stark blutende Kopfwunde. Der Rettungsdienst brachte ihn sofort ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei unbekannte Täter versucht haben, das E-Bike des 61-Jährigen aus dem Innenhof zu stehlen.

Radbesitzer will Diebstahl verhindern

Der Mann sah den Diebstahlsversuch und lief aus dem Haus in den Hof, wo es dann zu der Gewalttat kam. Danach flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Der Verletzte konnte die Täter nicht beschreiben.

Kripo sucht dringend Zeugen

Die Kripo sucht dringend Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße in Deisenhofen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Gewalttat stehen könnten? Wer Hinweise geben kann, wendet sich ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.