„Ich will etwas verändern“: Oberhachinger Ärztin hilft in Krisengebieten

Ärztin Anna Ertl (33) aus Oberhaching hilft Menschen bei humanitären Einsätzen in Krisengebieten. Im Interview berichtet sie über ihre Motivation und was ihr bisher eindrucksvollster Einsatz war.

Oberhaching – Seit Mai arbeitet die Ärztin Anna Ertl (33) im RoMed Klinikum in Rosenheim. Kurz zuvor war die Oberhachingerin mit der Hilfsorganisation Humedica für zwei Wochen im Erdbebengebiet in der Türkei und hat die Menschen versorgt. Jetzt wohnt sie mit ihrem Freund in München Haidhausen. Ihre Heimat, einen Bauernhof in Oberhaching, besucht sie regelmäßig. Im Interview mit dem Münchner Merkur erzählt Anna Ertl von ihrer Motivation, bei humanitären Einsätzen in Krisengebiete zu helfen.

Frau Ertl, warum haben Sie Medizin studiert?

Als kleines Kind wollte ich Tierärztin werden. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe zuhause gerne die Tiere versorgt. Nach dem Abitur habe ich mich für eine Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellte in der Oberhachinger Tierklinik entschieden. Dort habe ich schnell gemerkt, dass Tierarzt kein Bilderbuchberuf ist. Deshalb habe ich nach den zwei Jahren einen Lehrgang als Rettungssanitäterin angehängt. Dann war ich mir sicher, Ärztin werden zu wollen, aber für Menschen. 2012 habe ich ein Medizinstudium in Rumänien begonnen.

Wie kam die Idee auf, dass Sie sich gerne bei Hilfseinsätzen engagieren möchten?

Im Studium bin ich zum ersten Mal in Berührung mit völlig anderen sozialen Strukturen gekommen. Die Menschen in Rumänien haben nicht die gleichen Privilegien wie wir in Deutschland. Die Städte sind sehr modern, aber das Land ist oft weit unterentwickelt. Minderheiten wie Sinti und Roma werden von der restlichen Bevölkerung ausgeschlossen. Ich wollte die Situation irgendwie verbessern. Also habe ich ein Waisenhausprojekt begleitet und mich einer Organisation angeschlossen, die Kleidung und Hygieneartikel auf dem Land verteilt.

Liebt Tiere und ist auf einem Bauernhof aufgewachsen: Anna Ertl zuhause in Oberhaching. © privat

Kann jeder auf humanitäre Einsätze gehen?

Prinzipiell ja. Jede Berufsgruppe kann helfen. Denn wir brauchen neben den Ärzten auch Koordinatoren, die die Einsätze organisieren. Die Helfer müssen sich allerdings auf die Einsätze vorbereiten und sich einer Organisation anschließen. Deshalb habe ich nach dem Studium ein einwöchiges Einsatztraining bei Humedica in Kaufbeuren gemacht.

Wo hatten Sie Ihren ersten Einsatz?

Das war im November 2020 ein Gesundheitsprojekt im Kosovo zur Prävention von der Ausbreitung des Corona-virus. Wir sind mit mehreren Teams die Kliniken im ganzen Land abgefahren und haben die Menschen über unsere Erfahrungen mit Covid aufgeklärt. Über die Strukturen, Hygiene und Verhaltensempfehlungen der WHO.

War das Team erfolgreich?

Ich glaube schon, dass wir etwas bewirken konnten. Wir haben mit den Vorträgen über Präventionsmaßnahmen ein Bewusstsein geschaffen. Die Umsetzung in der Realität ist nur leider nicht immer möglich. Die Menschen können die Schutzmaske nicht regelmäßig wechseln, weil es nicht genügend gibt.

An welchen Einsatz denken Sie oft zurück?

Eine Spontan-Aktion 2019 in Nepal. Mein Freund und ich wollten im Himalaya wandern gehen, sind dann aber durch Zufall auf ein Projekt in Lumbini aufmerksam geworden. Der nepalesische Arzt Sanduk Ruit operiert dort regelmäßig kostenlos den grauen Star. Das ist wirklich beeindruckend. Die Menschen kommen aus allen Richtungen, sind fast blind und nach fünf Minuten können sie wieder sehen. Deshalb wird Sanduk auch „God of Sight“ genannt (Anm. d. R. übersetzt auf Deutsch „Gott des Sehens“). Wir waren dort eine Woche und haben mitgeholfen. In dieser Zeit hat er über 1000 Menschen das Augenlicht geschenkt.

Dieser Arzt in Nepal beeindruckte Anna Ertl: Sanduk Ruit operiert kostenlos Menschen, die am grauen Star erkrankt sind. Hier nimmt er gerade einer operierten Patientin die Augenbinde ab. © privat

Welcher Moment bleibt Ihnen vom letzten Einsatz in der Türkei am meisten in Erinnerung?

Das war eine schwangere Frau, die dachte, sie hätte durch das Beben ihr Kind verloren. Sie spürte ihr Baby nicht mehr und stand vollkommen unter Schock. Ich versuchte, sie zu beruhigen. Dann habe ich einen Ultraschall gemacht und ihr den Herzschlag des Babys gezeigt. Die Frau war so erleichtert. Am Ende waren wir beide glücklich.

Wie fühlt es sich an, in ein Land mit so viel Wohlstand zurückzukommen?

Das ist schwierig zu begreifen. Es fühlt sich anfangs falsch und unwirklich an. Dabei spielt auch viel Weltschmerz eine Rolle. Aber gleichzeitig spüre ich den großen Aktionismus in mir. Ich will anpacken und etwas verändern.

Was kann Entwicklungshilfe bewirken?

Klar, Sachspenden wie Ultraschallgeräte und Labore sind eine enorme Hilfe. Das reicht aber natürlich nicht. In der Entwicklungshilfe hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Es ist keine heroische Missionierung. Jetzt stellt sich bei jedem Projekt die Frage, wie können wir nachhaltig helfen? Die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren steht dabei im Fokus. Die Einsatzkräfte teilen ihre Expertise mit den heimischen Ärzten und hoffen, dass ein Teil des Wissens bleibt.