Erschließung Hahilingastraße: Anwohner bekommen jetzt die Rechnung

In nächster Zeit erhalten die insgesamt 54 Anlieger der Hahilingastraße in Oberhaching Post von der Gemeinde. Sie erwartet ein Bescheid über die Kosten, die sie für die erstmalige Herstellung der Straße anteilsmäßig zu schultern haben.

Oberhaching – Laut gemeindlicher Satzung tragen die Anlieger 90 Prozent der Kosten, die Gemeinde zehn Prozent. Die Fahrbahn der Hahilingastraße wurde bereits 1978 hergestellt, und die Anlieger haben sich seinerzeit durch Zahlung der Erschließungsbeiträge an den Kosten beteiligt. In den vergangenen drei Jahren wurden dann Zug um Zug die immer noch fehlenden Gehwege, die Straßenentwässerung sowie die Beleuchtung errichtet. Insgesamt betrugen die Kosten der Baumaßnahme 207 000 Euro. Damit müssen die Anlieger umzulegende Kosten in Höhe von knapp 187 000 Euro tragen. Berechnet wird die jeweilige Summe für den einzelnen Bürger anhand der Größe des Grundstücks sowie der Geschossfläche, und geht vom dreistelligen bis zum fünfstelligen Betrag.

Die Möglichkeit des sogenannten „Drittelerlasses“, bei dem die Gemeinde 30 Prozent der Kosten und die Anlieger nur 70 Prozent übernehmen, wurde im Gemeinderat vorgestellt, dort jedoch nicht weiter verfolgt. Ein zentraler Gedanke in diesem Rahmen war, dass eine Änderung der bestehenden Satzung für Ungerechtigkeit sorgen würde.