Baustart für 200 Millionen Euro teuren Schulcampus in Oberhaching

Von: Birgit Davies

Die Visualisierung zeigt, wie der Schulcampus in Oberhaching einmal aussehen soll. Links die Mensa, nachfolgend die Realschule, rechts die Fachoberschule und dazwischen die überdachte Open-Air-Bühne. © Gemeinde Oberhaching

In Oberhaching haben heute offiziell die Bauarbeiten für den 200 Millionen Euro teuren Schulcampus begonnen. Neben einer Realschule entstehen hier bis 2026 eine FOS, Mensa und eine Dreifachturnhalle für 1300 Schüler.

Oberhaching – Bereits seit Beginn des Schuljahrs besuchen 35 Kinder die Realschule Deisenhofen, die derzeit noch in Containern am Rande des zukünftigen Schulcampus am S-Bahnhof Deisenhofen untergebracht ist. Sie bilden den Startschuss für den Schulcampus, der in den nächsten Jahren auf dem Areal entstehen wird. Heute folgte der symbolische Spatenstich für die Realschule und die dort ebenfalls geplante FOS. Besser gesagt setzten sich die Beteiligten an Schulbänke statt wie sonst üblich den Spaten in die Erde zu rammen.

Vorteil: Campus mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar

Der Kreistag fasste 2017 den Beschluss, in Oberhaching diesen Campus mit Mensa und Sporthalle zu realisieren. Landrat Christoph Göbel lobte heute die nach seinen Worten zügige Entwicklung der Planungen. „Das ist ein wichtiger Schritt um Bildungswege möglichst wohnortnah zu gestalten.“ Im Juli 2020 hat sich der Oberhachinger Gemeinderat einstimmig für das Gelände am Bahnhof entschieden, das vielen Schülern die Möglichkeit bietet mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule zu kommen. Die FOS ist für vier Ausbildungsrichtungen und etwa 450 Schüler ausgelegt, wobei eine mögliche Erweiterung schon eingeplant wurde. Für die Realschüler entsteht eine vierzügige Schule für 600 Kinder und Jugendliche.

Wo welche Gebäude entstehen, veranschaulicht der Lageplan. In der „Gleißental“-Dreifachturnhalle sollen auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden. © Gemeinde Oberhaching

Widerstand gegen Standort

Im Vorfeld aber gab es auch Widerstände bezüglich des Gebietes, wo die Schulen Platz finden sollen. So wurde ein Standort an der S-Bahnhaltestelle Furth vorgeschlagen, der jedoch nicht in Frage kam, unter anderem, weil das Grundstück nicht der Gemeinde gehört. Eine weitere Idee war die Trennung beider Schulen und damit die FOS im Gewerbegebiet zu bauen, während die Realschule in Deisenhofen sein sollte. Dagegen sprach nicht nur die abgelegene Lage, sondern auch, dass Synergieeffekte nicht genutzt werden können wie für eine gemeinsame Sporthalle und Mensa. Dem Gemeinderat war es besonders wichtig, dass der Campus durchlässig wird für Fußgänger und Radfahrer. In der Dreifachturnhalle mit Zuschauertribüne, die bereits jetzt den Namen „Gleißentalhalle“ bekommen hat, sind auch Kulturveranstaltungen geplant.

Statt mit Spaten in der Erde zu graben, setzten sich die Beteiligten auf Schulbänke: (v.l. vorne) Landrat Christoph Göbel und Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle sowie Zweigstellenleiter der Realschule Peter Harm, (Mitte, v.l.) Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner, Bürgermeister Stefan Kern aus Brunnthal und Hans Sienerth aus Straßlach-Dingharting, zudem Robert Härtl vom Architekturbüro Hirner * Riehl, sowie (hinten, v.l.): Landschaftsarchitektin Franziska Fandré, Ministerialbeauftragte Sonja KalischSchulleiter aus Taufkirchen Gerald Faißt und Björn Nohe von Dree & Sommer. © Birgit Davies

1300 Schüler werden erwartet

Das Architektenbüro Hirner + Riehl aus München überzeugte mit seinem Entwurf, der hauptsächlich Holzbauweise vorsieht. In einem Verkehrsgutachten, das die Gemeinde beauftragt hatte, wurde prognostiziert, dass rund die Hälfte der insgesamt 1300 Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen wird, etwa 450 mit dem Rad und die restlichen zu Fuß.

Landkreis trägt 80 Prozent der Kosten

Die geplante Tiefgarage bietet 120 Stellplätze für das Lehrpersonal und die Nutzer der Turnhalle außerhalb der Schulzeiten. Das Projekt wird knapp 200 Millionen Euro kosten, wovon der Landkreis fast 80 Prozent trägt. Der Rest wird unter den Gemeinden des Zweckverbands aufgeteilt. Dazu gehören neben Oberhaching auch Brunnthal, Grünwald, Sauerlach und Straßlach-Dingharting, die sich je nach Schülerzahl aus ihrer Gemeinde beteiligen.

Jetzt im August wird der Oberboden abtragen und auf dem späteren Sportplatz zwischengelagert. Nach Fertigstellung der Schulgebäude wird der Humus im Zuge der Landschaftsbauarbeiten wieder eingefüllt. Nach derzeitigem Terminplan ist die Fertigstellung 2026 vorgesehen.