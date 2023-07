Oberhaching baut neue Kindertagesstätte

Von: Birgit Davies

Auf dem Areal an der Münchner Straße Ecke Holzstraße soll eine neue Kita entstehen. © davies

Im Oberhachinger Gemeindeteil Furth soll eine neue Kindertagesstätte mit sechs Gruppen entstehen.

Oberhaching – Der Platz in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberhaching wird eng. Bereits jetzt stehen 22 Krippenkinder auf einer Warteliste. Die Gemeinde muss jetzt handeln, um die Situation zu entspannen und plant deshalb eine neue Kindertagesstätte mit sechs Gruppen im Ortsteil Furth.

Standort an der Münchner Straße favorisiert

Bereits Mitte Juni wurde in einem Arbeitsgespräch des Gemeinderates über einen Standort diskutiert und schließlich das gemeindeeigene Areal an der Münchner Straße Ecke Holzstraße favorisiert. „Die Kita an diesem Standort in Furth wäre eine gute Ergänzung zum Kindergarten Bienenkorb am Kirchplatz“, findet Bürgermeister Stefan Schelle (CSU). Die Räte stimmten einhellig der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie mit Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung zu.

Eröffnung erst in vier bis fünf Jahren

Schelle räumte jedoch ein, das es noch einige Zeit dauern werde bis zur Eröffnung der neuen Einrichtung. Mit vier bis fünf Jahren müsse man rechnen, so der Rathauschef. Daher sollte eine Zwischenlösung ins Auge gefasst werden. Es besteht die Überlegung, die Kita Am Bajuwarenring am Rand des Gewerbegebietes um zwei Krippengruppen zu erweitern. Margit Markl (SPD) meinte, dass man darauf achten müsse, dass keine Übergangslösung entsteht, sondern Räumlichkeiten, die gleichwertig sind mit der bestehenden Kita. Dem stimmte Schelle zu, der betonte, dass die Erweiterung sich direkt einfügen sollte.

Oberhachinger Kinder werden bevorzugt

Mehrheitlich waren sich die Gemeinderäte einig, dass die beiden neuen Räume in Holzmodulbauweise errichtet werden und nicht Container aufgebaut werden sollen. Auf den Einwurf von Dirk Schneider (FB), dass vielleicht auch Arbeitnehmer im Gewerbegebiet dort Plätze für die Kinderbetreuung nutzen könnten, erklärte der Bürgermeister, dass zunächst die Oberhachinger Kinder versorgt werden, da hier auch ein Rechtsanspruch besteht. Als besonders wichtiges Ziel sah er die Personalgewinnung, die bekanntlich im gesamten Landkreis im Bereich der Kinderbetreuung angespannt ist.