Das Leben als Kletterpartie: Bekannter Bergverlags-Chef gestorben

Von: Volker Camehn

War passionierter Bergsteiger: Rudolf Rother junior. © privat

Rudolf Rother junior, Chef des Rother Bergverlags in Oberhaching, ist mit 96 Jahren gestorben.

Oberhaching – Da hat sich einer durchgebissen. Ein knappes Jahr vor Kriegsende wird Rudolf Rother junior, mit 17 Jahren, eingezogen. Er gerät in Kriegsgefangenschaft, später macht er sein Abitur nach. Schon früh begeistert er sich für das Verlagsgeschäft seine Vaters Rudolf Rother, er sammelt erste Branchenerfahrungen, unter anderem in Frankfurt, Düsseldorf und New York. Später absolviert Rother junior noch eine Schriftsetzerlehre. Er wird den Verlag mit seinem heutigen Sitz in Oberhaching 1964 von seinem Vater übernehmen, ihn bis 1990 führen und weiter entwickeln. Unter seiner Ägide sollen in diesen Jahren viele neue Buchreihen, darunter die bis heute erfolgreiche Rother Wanderführer-Reihe, entstehen.

rühzeitig erkennt er Trends und richtet neue Publikationen darauf aus

Rudolf Rother junior wird am 23. Januar 1927 in München geboren. Er lebt in Obermenzing, der Verlag hat seinen Sitz damals noch in München-Neuhausen. Rother, verheiratet mit Frau Luise, Vater von zwei Söhnen und später Opa dreier Enkel, ist passionierter Bergsteiger wie Skifahrer und in der alpinen Szene bestens vernetzt. Ein Leben als Kletterpartie, beruflich geht es rasch aufwärts: Frühzeitig erkennt er Trends und richtet neue Publikationen darauf aus. In seiner Ära entstehen umfangreiche Lehrschriften, die sich mit dem Thema „Sicherheit am Berg“ beschäftigten. Mit Anleitungen zum „Rollschuh-Kunstlaufen“ oder „Faltbootsegeln“ findet in den 1960er Jahren auch Modernes Eingang ins Verlagsprogramm.

Wichtigste Informationsquelle für Wanderer und Bergsteiger

Trotzdem: Dem Bergfreund Rother liegt vor allem die Reihe der Alpenvereinsführer am Herzen. Diese sollte mit über 52 Titeln über viele Jahrzehnte die wichtigste Informationsquelle für Wanderer und Bergsteiger sein. Mit manchen angehenden Autoren unternimmt Rother Bergtouren als „Leistungsnachweis“, wie es offiziell hieß. Allerdings sind sie wohl mehr persönliches Vergnügen denn Einstellungskriterium. „Zum Großteil war ich Nutznießer, weil die natürlich alle besser Bergsteigen konnten, sich besser ausgekannt haben“, hat Rother denn auch irgendwann zugegeben.

Roten Bücher werden zum Markenzeichen

1985 legt Rudolf Rother mit Erscheinen des ersten Bandes den Grundstein für die Reihe der Rother Wanderführer. Schnell werden die handlichen roten Bücher zum Markenzeichen des Verlags. Nachdem er bereits in den 1980er Jahren die Zeitschrift „Bergwelt“ und die hauseigene Druckerei verkauft hatte, übergibt Rudolf Rother 1990 seinen Verlag an den Wiener Kartografie-Verlag freytag & berndt, zu dem der Rother Bergverlag bis heute gehört. Danach widmet er sich ganz seiner zweiten großen Leidenschaft, der Panoramafotografie in den Alpen. Der Berg hat irgendwann zum letzten Mal gerufen: Rudolf Rother ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Knapp vier Monate zuvor hatte er seine Frau Luise beerdigt.