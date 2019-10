Betrunkener erbricht sich in der S-Bahn - Dann muss sogar die Polizei eingreifen

Eine wandelnde Alkoholleiche hat spätnachts am S-Bahnhof Deisenhofen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Erbrochenes in der S-Bahn war nur der Anfang.

Ein volltrunkener 40-Jähriger wollte am Dienstag die S-Bahn am Endhalt in Deisenhofen nicht verlassen. Gegenüber Bundespolizisten wurde er aggressiv und leistete Widerstand, sodass er mit auf die Dienststelle kommen und dort einige Stunden bleíben musste. Dienstagfrüh gegen 2.15 Uhr war der Mann aus dem Kreis Fürstenfeldbruck laut Polizei mit der S 3 bis Deisenhofen gefahren. Da diese vom Endhalt aus aufs Abstellgleis fahren sollte, hieß es: Alle aussteigen.

S-Bahnhof Deisenhofen: Mit 2,44 Promille tritt der Betrunkene um sich

Der Betrunkene weigerte sich jedoch. Als eine Streife der Bundespolizei den Mann, der sich bereits erbrochen hatte, zum Verlassen des Zuges bewegen wollte, wurde er aufbrausend und weigerte sich, sich auszuweisen. Im Gespräch sprang er unvermittelt auf die Beamten los, gestikulierte wild mit den Händen um sich und trat nach ihnen. Auch als der mit 2,44 Promille Alkoholisierte zum Dienstfahrzeug gebracht wurde, sperrte er sich vehement. Weiterhin beleidigte er die Polizisten durchgehend.

Endstation: Ausnüchterungszelle

Der Mann musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens bis zum Vormittag im polizeilichen Gewahrsam im Bundespolizeirevier am Ostbahnhof bleiben. Gegen den ihn wird wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Verunreinigung einer Bahnanlage ermittelt.

