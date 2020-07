Die Haltestelle ist da - nur der Bus noch nicht

Einsam und verlassen stehen sie da, die beiden neuen Bus-Haltestellen an der Tölzer Straße in Oberhaching. An der Einmündung zur Bergstraße warten sie auf Fahrgäste – und auf die Busse. Bis die kommen, dauert es noch - mindestens ein Jahr.

An der Tölzer Straße in Oberhaching gibt es zwei neue Haltestellen - allerdings fährt da gar kein Bus.

Straßenbauarbeiten haben sich verzögert.

Voraussichtlich erst Ende 2021 wählt der 222er diese Route.

Oberhaching - Denn der Bus 222, der dort stoppen soll, fährt seit seiner Einführung im Dezember vergangenen Jahres auf einer Umleitungsstrecke quer durch die Ortschaft. Und so kam es zu Bushaltestellen ohne Bus: Die Sauerlacher Straße, auf der die Linie 222 entlang des Bahndamms Richtung S-Bahnhof Deisenhofen unterwegs sein sollte, muss dringend saniert und verbreitert werden. Die uralte Straße, vor über 100 Jahren eigentlich als Nutzweg der Eisenbahn hergerichtet, kann den heutigen Verkehr nicht aufnehmen.

Bauarbeiten am Bahndamm verzögern sich

Doch die Bauarbeiten am Bahndamm verzögern sich. Grund sind Abstimmungsprobleme zwischen der Deutschen Bahn, die derzeit den Tunnel unter dem Bahndamm saniert, und dem Eisenbahnbundesamt. Man hofft, diese nächstes Jahr in Angriff nehmen zu können. So wird es wohl bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 dauern, bis die Linie 222 ihre eigentliche Route entlang fährt und an der Haltestelle an der Tölzer Straße hält.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Ebenfalls neu ist ein Gehweg an der Tölzer Straße, der von der Sauerlacher Straße bis zur Einmündung der Josefstraße führt. Die Bewohner der Waldsiedlung können sich freuen: Fußgänger kommen nun sicherer entlang der Straße bis zur Fußgängerquerung, um von dort in den Ort zu gelangen. Zudem baut die Gemeinde am Hubertusplatz in der Ortsmitte von Deisenhofen sowie an der S-Bahnstation Furth die Bushaltestellen behindertengerecht aus.

